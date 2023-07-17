經濟想軟著陸 伊爾艾朗：Fed再升息一次就好

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。（路透）

安聯集團首席經濟顧問、財金專欄名作者伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）表示，美國經濟達成「軟著陸」的機率升高，聯準會（Fed）升息 行動應該「再一次就搞定」。

他並警告說，若是Fed想要快速達成2%通膨目標，將犯下一大政策錯誤。

伊爾艾朗表示，美國經濟很可能減緩到剛好足以閃過衰退，因此沒有理由和這種情節站在不同邊。

他說：「你現在不能阻擋經濟軟著陸的路，這種情節正在累積動能。截至本周我們看到的一切數據，包括消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）及銀行業績，都在說明軟著陸的情節」。

今年來，由於經濟數據持續展現強勢，尤其是勞動市場，因此衰退的說法已經被推延。美國6月CPI年升率降到3%，且PPI幾乎持平，顯示通膨已大幅降溫。

伊爾艾朗表示：「我們確定處於良好的通膨展望。這種情況將持續到9月」。

伊爾艾朗並不認為衰退即將來到。他說：「我一直在把衰退的可能性向後推延，衰退並不會自動來臨」。不過他表示，如果Fed過度緊縮，則經濟就可能走下坡，而Fed的確有可能如此。

他說：「如果再度犯下政策錯誤，我們將走到（衰退）這一步。但經濟本身既強勁且熱絡」。他認為，央行 官員應再升息1碼，接著就完成緊縮。

伊爾艾朗強調，如果Fed打算太快達成2%通膨目標，則將冒著需求萎縮至不健康的水準，並「打斷（軟著陸）進程」。

貝萊德集團全球債券投資 長芮德（Rick Rieder）上周也提出類似主張。他認為，使通膨走向2%，可能對數百萬勞工造成痛苦，做出這種取捨「沒什麼道理」。

芮德表示：「利率到底要升到多少才能使失業率足以讓工資升幅減緩？完全不值得這樣做。為何只是為了必須將通膨率從2.7%降到2%，就要使數百萬民眾失去工作？」