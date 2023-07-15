克魯曼：美經濟將軟著陸

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美國近來發布的數據顯示，基礎通膨快速下滑，降溫幅度甚至超越樂觀者期待，且失業率並未升高。2008年諾貝爾 經濟學獎得主克魯曼 在紐時撰文說，美國此刻尚未達到「軟著陸」，接下來仍可能出差錯；但令人欣喜的是，不久前這種展望還看似癡人說夢，如今看來實現的可能性已高於希望落空。

克魯曼指出，通膨為何能迅速趨緩？一部分解答或許是，疫情相關干擾推升物價的效應消退。而且，在經濟火熱時祭出引導經濟降溫的政策，像是Fed的一連串升息，在壓抑通膨同時，對就業 的負面影響也許不大。

不過他也提醒，仍有三件事可能出差錯。

一，6月通膨數據可能是誤導人的假動作；雜訊可能使情況乍看下顯得比實際情況好，或未來數據修正時，可能使原先公布的一些好消息變成空歡喜一場。克魯曼認為應該不至於此，但近幾年追蹤通膨數據的人無時不刻都擔心那種可能性。

二，目前基礎通膨指標多半仍大幅超越Fed的目標（儘管以克魯曼偏好的指標來看，超標幅度不大），一些經濟學家警告，通膨率要從4%壓到2%，比從9%降到4%困難多了。

對此，克魯曼表示，關於抗通膨這「最後一哩路」坎坷難行的警告傳聞多時，目前為止，基礎通膨還是繼續下滑。更何況，假如通膨要一路降到2%果真難如登天，擔心又有何用？

三，美國仍可能遭遇一波衰退，即使控制通膨不需要靠衰退來壓制。目前為止，美國經濟在面對利率節節升高的壓力下，仍展現出奇強大韌性；然而，貨幣政策從實施到見效通常隔了一段時間，所以未來滑向衰退的可能性仍是有的。