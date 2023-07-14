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15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

編譯林奇賢／綜合外電
中國今年上半年對美國的出口貿易額，將被墨西哥和加拿大超越，失去美國最大進口來源國的地位。 （路透）
中國今年上半年對美國的出口貿易額，將被墨西哥和加拿大超越，失去美國最大進口來源國的地位。 （路透）

日經新聞報導，隨著全球兩個最大的經濟體持續脫鉤，中國今年上半年對美出口貿易額，將被墨西哥加拿大超越，失去美國最大進口來源國的地位，為15年首見。

商務部數據顯示，美國今年1到5月從中國進口的商品總額，較去年同期減少約25%，至1,690億美元，占美進口貿易額比重降至19年來最低的13.4%，也比一年前下滑3.3個百分點。美國減少從中國進口許多產品，特別是半導體，進口額甚至腰斬。

與此同時，美國從墨西哥進口的總額攀抵1,950億美元，是歷來同期最高，加拿大以1,760億美元緊隨其後。6月數據預料也將維持相同趨勢，因此今年上半年美國從這兩國的進口總額會領先中國。

隨著中國的影響力消退，東南亞出口至美國的商品也增加。美國1~5月從東協成員國進口的總額為1,240億美元，是歷來同期次高。過去十年來，東協占美國進口貿易額比重增加了一倍。

至於這段時間美國對中國的出口額大致持平，為620億美元，使中國仍是美國第三大出口市場，但占美國出口貿易額比重僅7.5%左右，是墨西哥或加拿大的一半。相形下，中國占美國出口貿易額比重，在2020年時以略低於9%達到高峰。

中國2009年超越加拿大，成為美國最大進口來源國。中國占美進口貿易額比重，在2015年到2018年達到約20%的高峰，從川普執政後而開始下滑。當時美國政府為了振興本國製造業，對價值3,700億美元的中國進口商品額外課徵高額關稅。

在拜登上任後也沒有撤銷這些關稅，還以國安為由，防堵中國打入先進半導體和電信設備等領域。拜登政府已呼籲重建四個關鍵領域的供應鏈，包含晶片和電池。

另外，美國企業正重新布局全球生產據點。例如，蘋果公司鼓勵台灣等國的供應商，將製造中心從中國移到其他地方，像是東南亞、印度。

而中國也正把出口重心轉向東南亞。中國的貿易數據顯示，今年來對美國的出口額下滑17%，而對東協出口額成長2%。某些市場觀察家認為，這是陸企日益增加「洗產地」的行為所致，他們將產品出口到東南亞地區進行加工處理後，再銷往美國和其他地方。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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