蘋果App Store創立15年 產值上兆

15年前的2008年7月10日，蘋果公司推出App Store，成為iPhone 史上最重要的里程碑之一，也可以說是智慧手機新時代的一個開始。15年之後，App Store已經成長為一個產值上兆元的生態帝國。

在App Store出現之前，iPhone在設計和用戶界面方面雖然可謂具有開創性，但它的功能遠不如App Store時代。釋放第三方開發者的創造力，可以說是啟發iPhone全部潛力的關鍵。

據了解，蘋果創始人賈伯斯(Steve Jobs)一開始反對iPhone上的第三方應用程式；但蘋果很快就改變主意。到2009年初，蘋果公司已經完全接受建立應用程式經濟，並將其作為iPhone體驗的一個重要組成部分。

「有個應用程式可對應」(There’s an app for that)甚至也成為一個著名的iPhone廣告口號。

在過去15年裡，應用程式基本上改變了手機用戶交流、玩遊戲、約會、聽音樂和做其他事情的方式，同時爲世界各地的獨立開發者創造了巨大的機會。

根據蘋果公司委託進行的研究，在過去15年中，用戶下載應用程式的次數超過3700億次；而自App Store推出以來，開發者從App Store賺得的收入超過3200億元。

考慮到如今人們透過應用程式購買、訂閱或訂購所有東西，App Store的經濟規模甚至更大。根據分析，蘋果App Store去年銷售額超過1.1兆元，比2019年的5190億元成長一倍多。

App Store銷售總額中，大部分來自iOS 應用程式中的實物商品和服務銷售額，占去年App Store帶動的總銷售額和帳單的81%。到目前為止，普通零售是這項類別中最大的細分市場，因為越來越多消費者在行動設備上購物。在行動互聯網時代，商家再也承受不起沒有自有APP的代價。