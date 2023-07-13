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在美國叫達美樂披薩 將可用Uber Eats下單

編譯林奇賢／綜合外電
希望能提高營收的達美樂，如今扭轉了長期堅持不與第三方公司合作的立場。（路透）
希望能提高營收的達美樂，如今扭轉了長期堅持不與第三方公司合作的立場。（路透）

達美樂披薩（Domino's Pizza）12日宣布，已與Uber簽訂一份全球性的協議，將允許美國顧客訂購達美樂的餐點時，透過Uber旗下美食外送平台Uber Eats以及Postmates下單，並由達美樂和其加盟店訓練的專業外送員送餐，所以顧客一樣能享受與過去60年多來一樣的外送體驗。

這家以營收計為全球最大披薩公司表示，這項合作計畫自今年秋季展開，先在美國四個市場試行，預計在今年底前將擴及全美。

這項史無前例的合作，還有機會使達美樂的國際市場都採取同樣措施。達美樂和Uber Eats目前有27個共同的國際市場。該協議有一大潛力，為全球70%的達美樂門市增加來自Uber Eats的訂單。

達美樂還說，在美國的顧客若使用Uber Eats平台，將可以看到他們所在地附近的達美樂門市菜單，而Uber Eats至少到2024年都還是達美樂在美國的唯一第三方平台。顧客將可以透過Uber Eats或達美樂Tracker來追蹤他們的訂單。

達美樂12日股價收盤大漲11.1%至388.59美元。FactSet數據顯示，這是自去年11月以來的最高價位。

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