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微軟收購動視暴雪 大進展

編譯黃淑玲／綜合報導

微軟以690億美元收購遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard）案，11日取得重大進展，美國法官開了綠燈，隨後英國監管機構也宣布暫停收購案的相關訴訟程序，可能重新考慮先前的反對立場。

美國舊金山法官柯利（Jacqueline Scott Corley）11日裁定，美國聯邦貿易委員會（FTC）並未能充分證明，微軟與動視暴雪合併會損害遊戲行業的競爭格局。

這意味著合計38個司法轄區，已經對該收購交易開了綠燈。

FTC主張，這宗併購案將損害消費者利益，因為兩家公司一旦合併，遊戲機XBox的製造商微軟，就可獨家取得「決勝時刻」（Call of Duty）等熱門遊戲。微軟能夠利用動視暴雪的遊戲，排除掉遊戲機對手Sony或是任天堂。

英國主管機關的態度也出現大反轉；競爭與市場管理局5月曾對此案投反對票，但CMA一位發言人11日則說：「我們隨時準備考慮微軟任何調整該交易的建議，以期解決在最終報告中提出的疑慮。」他提到，「微軟和動視暴雪已與CMA達成協議，雙方認為暫緩在英國的訴訟符合公共利益，各方已經就此事聯合向競爭上訴法庭提交意見書。」

動視暴雪股價因此利多消息，11日收漲10%，收在90.99美元，盤中一度逼及92美元，這是自去年1月交易宣布以來與95美元收購價距離最近的一次。

截至3月底時，巴菲特旗下的波克夏持有近5000萬股動視暴雪，消息人士稱，若微軟能以每股95美元的全現金完成此交易，那麼該公司將獲得逾10億美元的意外收入。

美國FTC可在14日前提出上訴。FTC表示對此裁定結果表示失望，預告未來幾天會宣布下一步行動。

微軟 波克夏 舊金山

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