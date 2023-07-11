星巴克工會盼顧客組織罷工糾察

星巴克支持組織工會的咖啡師10日展開活動，並嘗試推動一種新策略：要求該咖啡連鎖店的顧客在非工會化的美國分店組織罷工糾察隊。工會計畫搭乘巴士巡迴13個城市向顧客分發傳單，並附上二維碼，讓他們在8月7日「全美『認領分店』行動日」期間自發性組織抗議活動。

Stellantis同意提高義國產量

義大利 工業部長烏爾索(Adolfo Urso)表示，Stellantis CEO塔瓦雷斯(Carlos Tavares)同意他的觀點，需要提高義大利的汽車產量。義大利是飛雅特(Fiat)和愛快羅密歐(Alfa Romeo)等Stellantis品牌的所在地。烏爾索表示，工業部和該車商將於本月底前簽署一項義大利汽車生產協議。

TPG 24.5億收購Forcepoint

Forcepoint表示，收購公司TPG將自其母公司Francisco Partners手中收購其政府網絡安全業務。交易財務條款並未披露。《華爾街日報》周末引述知情人士的話報導，這筆交易價值24.5億元。Forcepoint全球政府和關鍵基礎建設(G2CI)部門專注於美國政府和聯邦機構的關鍵基礎設施。

SVB 提告FDIC返還扣押資金

倒閉的矽谷銀行(SVB)母公司將起訴聯邦存款保險公司(FDIC)，要求追回監管機構3月從該銀行扣押的19億元。SVB金融集團在9日提交美國破產法院的文件中表示，FDIC並未提出「任何」理由來解釋為什麼這筆錢不應該退還給該銀行的母公司，「它其實有很多這樣做的機會」。

投行視Cava為新Chipotle

自6月上市掛牌以來，Cava Group Inc.股價一直大幅上漲，分析師普遍認為該公司將進一步走升。某些人則將這家快餐連鎖店與另一家投資人最喜歡的餐廳Chipotle Mexican Grill Inc.進行比較。在10日靜默期結束後，華爾街投行紛紛發表研報，大多建議買進Cava，並給出不錯的目標價。

Threads用戶破億 推特 躺平

Meta推出Threads，5天註冊量超過1億，同期推特用戶流量有所放緩。Meta CEO查克伯格貼文指出，這主要是有機需求，我們甚至還沒有展開很多促銷活動。Cloudflare CEO普林斯(Matthew Prince)在推特分享螢幕截圖顯示，該平台的流量正在「躺平」。