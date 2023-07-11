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驕傲月爭議 百威啤酒跌銷售寶座

財經新聞組／綜合報導

Constellation Brands旗下產品Modelo Especial繼5月首度登頂後，6月再度取代百威英博(Anheuser-Busch InBev)旗下百威淡啤(Bud Light)，連續第二個月成為美國最暢銷的啤酒品牌。

百威淡啤(Bud Light)是2022年和今年前4 個月銷量最高的啤酒。但受到保守派對跨性別網紅馬爾瓦尼(Dylan Mulvaney)在社交媒體上促銷活動的強烈反制後，其銷量出現下滑。

多家美國零售商因銷售LGBTQ+商品而面臨保守派的抵制。目標百貨(Target)多年來一直在6月銷售驕傲主題商品，但由於顧客和員工之間發生衝突，該公司被迫下架部分商品。

根據諮詢公司Bump Williams引用來自NielsenIQ的數據，截至7月1日的4個星期，百威淡啤和百威啤酒的銷量同比分別下降了28%和11.7%，而Modelo Especial的銷量則增加了8.5%。

Modelo Especial是6月全美最暢銷的啤酒品牌，占同期零售店啤酒總銷量的8.7%，而百威淡啤位居第二，占比為7%。

百威英博CEO杜克里斯(Michel Doukeris)今年5月曾表示，對與驕傲相關促銷活動的強烈抵制所造成的影響進行全面評估，現在還為時過早。

類似目標百貨這樣的企業現在也面臨同性戀權利組織的批評，因為它們對社群的支持不足。紐約總檢察長詹姆斯(Letitia James)上月也指稱該公司的舉動是「錯誤的」，並敦促該零售商改變其決定。

代表咖啡連鎖店星巴克咖啡師的工會聲稱，數十家星巴克門市店長阻止員工懸掛驕傲月旗幟和裝飾品，或者將其移除；讓美國數十家星巴克門市員工也因此在6月舉行罷工。

星巴克 目標百貨 咖啡

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