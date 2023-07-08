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美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

中央社／台北8日電
美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年。（路透）
美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年。（路透）

美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年，富邦金首席經濟學家羅瑋表示，目前尚未看見經濟出現急轉直下惡化的訊號，主要關鍵在於此次並非各產業全面性衰退，而是出現產業輪動。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及俄烏戰爭等變數推高全球通膨，使2022年主要國家央行陸續進入升息循環，美國更罕見啟動暴風式升息，牽動全球資本市場變化。

羅瑋直言，2023年為非常特別的一年，各國經濟表現及金融市場變化跌破許多專家眼鏡，以美國為例，在聯準會（Fed）啟動10次升息、累計升息20碼（5個百分點）後，按理而言，如此緊縮性貨幣政策會讓美國經濟受到相當程度影響，失業率會走升、通膨率會逐漸下降。

不過，檢視實際數據，今年5月失業率為3.7%，接近歷史低點，6月失業率更由3.7%進一步下降至3.6%；另一方面，5月美國CPI年增率降至4%，但若排除食物及能源，核心CPI年增率落在5.3%，仍為相對偏高水準。

羅瑋指出，2022年7月5日起，美國2年期公債殖利率高於10年期公債殖利率，正式進入倒掛，至目前為止已超過1年時間，按過往經驗，殖利率出現倒掛1年至1年半，經濟會陷入衰退，目前並沒有看到經濟出現即將放緩、甚至陷入衰退的風險。

他進一步分析，主要原因在於勞動市場展現強勁韌性，隨長新冠病患退出職場、戰後嬰兒潮世代提早退休，美國勞動力市場出現嚴重缺工現象，反映在薪資上，收入排名倒數25%的受薪階級平均薪資年增率甚至高於收入排名前25%的受薪階級。

美國就業市場薪資增幅超過通膨率，意味勞工實質所得增加，即使物價高昂，人民還是有能力維持消費，且主要集中於服務類消費，對於支持經濟有很大助益，也因此到目前為止還沒有任何經濟即將要急轉直下的跡象。

至於美國2022年3月起展開的暴風升息效應，是否會讓後續經濟有陷入衰退可能性，羅瑋認為「目前要打一個問號」，因美國現在情形和過往不太相同，過往出現經濟衰退是各行各業全面衰退，此次產業似乎偏向滾動式衰退。

回頭看2022年3月，美國首度啟動升息，當時立刻影響房市表現，同年6月高利率及高通膨影響終端消費，零售端開始去化庫存，進而影響製造業及消費電子產業表現，但在製造業及消費電子產業惡化期間，服務業反而開始明顯好轉，抵銷製造業衰退的部分壓力。

羅瑋觀察，目前服務業蓬勃發展應可維持至今年暑假，加上房市待售存量降至新低、新屋開工顯著增加，營建業開始出現好轉跡象，在各產業景氣輪動下，經濟或不至於陷入衰退、而是走向明顯放緩，「對全球經濟而言這也是好消息」。

殖利率 升息 就業

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