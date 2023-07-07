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學貸豁免遭否決 赤字有望大減

編譯廖振堯／綜合報導

拜登總統去年夏季推出學貸豁免計畫，向收入不超過25萬元的夫婦提供一萬至兩萬元的一次性學貸豁免；最高法院上周以6票對3票判決此計畫逾越權限。儘管學生們可能不樂見此結果，但本財政年度帳面赤字可因此減少超過3000億元。

教育部先前估計，學貸豁免將使納稅人未來10年中每個月負擔約25億元，或總計達3790億元。

財政部去年從2022財年預算中預先納入4300億元來支付這些費用，同時將與新冠疫情相關的還款暫延期限延長至2022年底。

此舉限制了赤字下滑的程度，2022年赤字雖然從2021年的2兆7750億元大幅削減至1兆3750億元，但如果沒有納入這筆費用，隨著新冠疫情救助計劃結束和稅收上升，2022年赤字原可降至1兆美元以下。

最高法院裁決後，聯邦預算監督機構「盡責聯邦預算委員會」(Committee for Responsible Federal Budget)的高級政策主任戈德溫(Marc Goldwein)估計約3200億元預先納入的預算將在2023財年回溯。

由於稅收下降、支出和醫保成本上升，國會預算辦公室(CBO)預計今年赤字將增加1兆5390億元。只要學貸豁免的預算回溯超過3000億元，本年財政赤字就會比2022年略為下降。

不過戈德溫指出，帳面上看來赤字下降了，不過原先的「赤字增加」其實還未生效，「拜登宣布這項政策後，未以任何有意義的方式實施該政策，但他們莫名地將其記錄為赤字增加。」

共和黨議員讚揚高院裁決，認為它避免了一項成本高昂且引發通膨的政策，且只讓許多受大學教育的民眾受益，卻損害其他納稅人的利益。眾院歲出入委員會主席、共和黨籍眾議員史密斯(Jason Smith)表示，如果繼續補貼學貸政策，每個納稅人都將買單。

預算 學貸 教育部

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