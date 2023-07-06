莫德納簽協議在中投產藥物

疫苗製造商莫德納(Moderna Inc)表示已簽署一份諒解備忘錄和土地合作協議，爭取在中國研究、開發和生產mRNA藥物。發言人表示，根據該協議生產的任何藥品都將專供中國人民使用，不會出口。陸媒報導，莫德納將投資 中國約10億元，CEO班塞爾(Stéphane Bancel)正在上海訪問。

日本 Model 3和Y售價調降

特斯拉5日表示，從本月初開始，在日本銷售的Model 3和Y電動車 將降價，降幅為個位數。該公司日本官網顯示，低價的Model 3所有型號價格調降約3%；同時將所有Model Y車型價格調降約4%。特斯拉表示，Model 3降價使其在日本比以前使用各種補貼購買更便宜。

布魯克菲爾德再保收購AEL

加拿大投資公司布魯克菲爾德再保險公司(Brookfield Reinsurance)5日同意收購美國股權投資人壽控股公司(American Equity Investment Life Holding)，交易價值約43億元。該公司於6月底提交每股55元的現金加股票要約。其中38.85元是現金，其餘為股票。

義將評估Meta稅務案件

義大利將在年底前對Facebook母公司Meta的稅務案件進行初步評估，這家美國科技巨頭可能面臨約8.7億歐元（9.25億美元）的罰款，並對其他科技業形成示範效應。雖對這家去年收入超過320億元的公司來說罰款金額不算大，但此案可能對整個科技業用戶註冊解釋產生全面的影響。

Stellanits不在法生產電動車

Stellantis CEO塔瓦雷斯(Carlos Tavares)表示，雖然法國政府推動更多汽車在本土製造，但Stellantis目前無意將標致e-208電動車的生產從西班牙轉移到法國。強制搬遷該項目的相關作法和考量，不符合公司或國家的利益。法國一直鼓勵車廠在當地設生產電動車，並提供補貼。

瑞銀警告美股漲勢無法持續

瑞銀集團表示，不要指望美股上半年的強勁走勢會持續太久，高利率和經濟成長下滑將扼殺股市反彈。該行表示，美股目前的漲勢將被證明是難以持續的；Fed進一步收緊政策的威脅或疲弱的經濟數據，都可能破壞目前市場的樂觀情緒。投資人應該為年底前股市表現更加低迷做好準備。