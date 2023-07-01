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科技大咖股今年漲得太逆天 因兼具雙特質會飆又會賺

編譯湯淑君／綜合外電
人工智慧（AI）題材從年初延燒至今，也讓Google、微軟等研發AI有進展的大型科技股漲勢持續不輟。（路透）
人工智慧（AI）題材從年初延燒至今，也讓Google、微軟等研發AI有進展的大型科技股漲勢持續不輟。（路透）

股市投資人明白，通常高波動股飆得猛，風險也高；優質股穩定可靠，但往往上攻力道不強。但今年美股市況有夠瘋狂，因為這兩種類型的股票竟然雙雙大漲！看來實在違背傳統市場理論，不過，仍有個理由可解釋清楚。

投資人踴躍買進高波動（high-volatility）股、推升這類股行情時，同時也賣出優質（high-quality）股。這麼做的用意，是在經濟好轉時獲利了結優質股，趁經濟開始吹順風、助長企業盈餘時，買進股性較活潑、上漲動能更強的公司股票。

反過來說，投資人若嗅到經濟開始變差，通常會紛紛買進優質股，常常會賣出對經濟景氣較敏感、波動性較大的股票，好在經濟面臨逆境時保護自己的投資組合。優質股通常兼具「盈餘穩定」和「資產負債表上現金餘額充沛」的特色。

然而，2023上半年美股市況並不是如此。景順史坦普500高貝塔ETF（代碼：SPHB），由史坦普500波動性最高的100支股票組成，今年來漲了20%。同時，景順史坦普500優質ETF（代碼：SPHQ），選出的股票具備多重優質股特性（例如盈餘占淨資產比率高），今年來漲幅也直逼13%。乍看下，這兩檔基金並肩奔馳，顯得頗為反常。

究竟是怎麼回事？

巴隆周刊（Barron's）報導，今年經濟衰退疑雲尚未消散，經濟敏感股之所以上漲，是因為市場認定產品和服務的需求不久後就會改善，因為隨著聯準會（Fed）一連串升息已導致需求降溫，這波緊縮循環正接近尾聲。

那麼，高波動股今年又大漲什麼勁，股價漲幅甚至比優質股還猛？

一個簡單的答案是，「大型科技股」也兼具「優質股」性質，而且也被歸類為「成長股」，所以另外受惠於利率趨於穩定的展望。

人工智慧（AI）題材從年初延燒至今，也讓研發AI有進展的大型科技股漲勢持續不輟。今年來，蘋果、微軟和Google母公司Alphabet股價漲幅從33%到51%不等。微軟和Alphabet是AI題材熱門帶旺美股大盤的受惠者，蘋果則隨同整體科技股漲勢一併勁揚。

科技股屬於「優質股」，是因為縱使本身隱含高波動性（部分反映本益比隨長期盈餘成長展望而波動），另有其他優勢可憑仗。例如，蘋果擁有巨額的現金，財力雄厚得無與倫比。微軟的股東權益報酬率（ROE），根據FactSet的數據約44%，比史坦普500整體的21%多出一倍有餘。

有時候，高波動股和優質股確實可在股價上漲路上並駕齊驅。別被傳統市場理論誤導了。

股票 投資 史坦普500

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