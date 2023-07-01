下半年將起跑 觀察幾項重點

即使面臨一系列風險，像是銀行業危機、經濟衰退、Fed升息 和地緣政治動盪，但上半年美股 走勢亮麗，令許多分析師感到意外。史坦普500指數上漲14.4%，那斯達克綜合指數上漲30%，創40年來最佳上半年表現。

歷史顯示，自1945年以來，史指如果上半年漲逾10%，下半年平均上漲8%。

事實證明，雖Fed激進緊縮貨幣，經濟仍充滿韌性，至今未見2023年初預測的衰退。華爾街投行也因此紛紛調整了悲觀的經濟預期。

不過，雖然目前看來今年衰退的可能性較低，但擔憂並未完全消失。紐約Fed的衰退機率模型預計，未來12個月發生衰退的可能性為71%。

自去年夏天達到40年高點以來，通膨率已經腰斬，但仍遠高於Fed 2%的目標水平。Fed本月暫停升息，但預計將在7月再次升息。

有些投資 人認為，通膨放緩加上經濟成長強勁，是有利於資產價格的所謂「金髮姑娘」局面，將推動美股繼續上漲。但如果通膨消退的速度不及預期，這將迫使Fed進一步升息，從而可能抑制股市漲勢。

史指大部分漲幅是由蘋果和輝達等少數幾家大型科技股推動。令人擔心的是，除非有更多股票加入，否則漲勢可能無法持續下去。

AI帶動的科技股榮景是推動該類股和整體市場的一主要因素，投資人未來幾周將關注第2季財報，以了解企業對多久能實現AI帶來財務效益的預期。

但需要釐清的是，技術創新並不能完全轉化為永續的業務或持久的收益。目前，史指科技股的預期本益比為27倍，高於20.9倍的平均水平，但遠低於網路泡沫時期。

再者，今年3月矽谷銀行倒閉引發的銀行業危機，雖最終並未演變成許多人擔心的系統性事件，但投資人仍在關注，在Fed數十年來最激進的升息周期下，可能會暴露其他金融體系方面的脆弱性。（財經新聞組）