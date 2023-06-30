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消費強勁 第1季GDP上修至2%

財經新聞組／綜合報導

商務部大幅調升美國經濟第一季的成長速度，遠超預期。

1月至3月期間國內生產總值(GDP)年化成長率為2%，高於之前預測的1.3%，也高於《道瓊》普遍預測的1.4%。這是對第一季GDP第三次也是最後一次估計。第四季年增率為2.6%。

向上修正有助於削弱人們對美國正在走向衰退的普遍預期。

根據商務部經濟分析局的總結，大幅上修很大一部分原因是消費者支出和出口都比之前想像的要強勁。

以個人消費支出(PCE)衡量的消費者支出成長4.2%，為2021年第2季以來的最高單季增速。與此同時，出口繼2022年第4季下降3.7%後成長7.8%。

穆迪分析資深總監霍伊特(Scott Hoyt)表示，社會安全生活成本調整(COLA)增加8.7%，可能是提振消費者支出數據主因，「但總體而言，經濟仍然具有令人欽佩的韌性，今年開始出現衰退的可能性正在降低。但前景仍不明朗。」

通膨方面也有一些好消息。

剔除食品和能源的核心PCE物價在此期間上漲4.9%，減少0.1個百分點。總體PCE物價指數上漲3.8%，與上次預測持平。

Fed政策制訂者視核心PCE支出為最受關注的通膨指標。在經歷一系列升息後，Fed正試圖將通膨率拉回至2%。

升息的目的是減緩經濟放緩。美國經濟在2022年夏季出現1980年代初以來最高水平的通膨率。

Fed另一個具體關注點是勞動市場。目前，每名勞工大約有1.7個空缺職位，緊縮導致工資上漲，而工資普遍跟不上通貨膨脹的步伐。

霍伊特表示，「雖然基本假設要求經濟避免衰退，但風險極高。」「只要一個不注意，經濟就會陷入衰退。」

勞工部發布的另一份報告指出，截至6月24日當周，首次申請失業救濟金人數降至23.9萬人，較前周減少2.6萬人，遠低於預期的26.4萬人。

勞工部 商務部 升息

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