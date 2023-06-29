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消化鮑爾談話 史指走勢持平

財經新聞組／綜合報導

隨著交易員消化Fed主席鮑爾對未來貨幣政策步伐的最新評論，史坦普500指數幾乎沒有變化。

道瓊工業平均指數下跌74.08點或0.22%至3萬3852.66點。史指下跌1.55點或0.04%至4376.86點。那斯達克綜合指數上漲36.08點或0.27%至1萬3591.75點。

鮑爾表示，隨著Fed繼續對抗通膨，更多限制性政策仍將出台，包括可能在連續會議上升息。鮑爾在葡萄牙辛特拉舉行的歐洲央行中央銀行論壇上，與英國央行行長貝利、歐洲央行行長拉加德和日本央行行長植田和男在小組會議上發表講話。

《華爾街日報》報導美國正在考慮對中國實施新的出口限制，晶片股聞訊下跌。人工智慧(AI)龍頭輝達下跌1.81%，iShares半導體ETF也下跌。

即使如此，那指仍逆勢連漲二日。谷歌母公司Alphabet上漲1.56%，特斯拉上漲2.41%。 Netflix上漲3.06%。

投資人正準備迎來那指40年來最佳上半年走勢，對AI的樂觀情緒極大地提振了少數大型科技股。史指和那指今年分別上漲約14%和30%。

公用事業股落後大盤，公用事業特選產業SPDR基金(XLU)下跌1.48%。這是一個異常大的變動，根據FactSet數據，自5月初以來，XLU只有3天漲跌幅超過1.5%。

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