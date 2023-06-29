鮑爾放鷹：不排除連續升息

鮑爾再度發出鷹派言論，可能在之後會議中連續升息。（路透）

Fed主席鮑爾 再度針對通膨發表強硬言論，表示未來將多次升息 ，而且速度可能會十分激進。

他在葡萄牙Sintra舉行的貨幣政策會議上表示，「我們相信還會有更多限制。」「真正推動這股趨勢的是非常強勁的勞動市場。」

這些評論重申了Fed官員在6月會議上採取的立場。他們在會中表示，到2023年底利率可能會再增加0.5個百分點。

假設每次會議升息1碼(25個基點)，這意味著再升息兩次。鮑爾之前的評論指出，有可能在各次會議間輪流升息。不過他28日表示，情況可能並非如此，具體取決於發布的數據。

自2022年3月以來，Fed在每次會議上升息，其中包括連續4次升息3碼，然後在6月暫停。

Fed當前想法核心是認為連續10次升息還不足以對經濟產生影響。因此官員們無法確定政策是否達到「充分限制」的標準，將通膨率降至Fed 2%的目標。

大多數經濟學家認為，升息最終將使美國至少陷入淺度衰退。

鮑爾表示：「經濟衰退的可能性很大。」他補充說，這不是「最有可能的情況，但肯定有可能」。

雖然他一再強調美國銀行業的總體狀況穩健，但也表示，Fed需要注意信貸供應可能存在一些問題。最近的調查顯示標準普遍收緊，貸款需求下降。

與鮑爾一同出席的各國央行 行長們在論壇上談到控制通膨的必要性。

歐洲央行(ECB)行長拉加德認為「仍有升息空間」，並認為「很可能在7月再次升息」。日本央行行長植田和男表示，如果通膨不緩解，日本央行可能會收緊超寬鬆政策。而英國央行行長貝利則強調降低物價的重要性，並表示不會考慮提高2%的通脹率目標。

鮑爾說，「這需要一些時間。事實證明，通膨比我們預期的更加持久，而不是更短。」「當然，如果那一天真的到來，那就太好了。但我們不認為短期內會出現。」