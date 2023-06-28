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嬌生子公司二度聲請破產 法官將裁奪

財經新聞組／綜合報導

嬌生公司以89億元和解數千起指控其滑石粉產品致癌的訴訟，本周即將面臨一個關鍵障礙，新澤西州破產法官將裁定嬌生子公司是否可以以第二次聲請破產來解決這些訴訟。

嬌生子公司LTL Management的首次聲請破產在4月被上訴法院駁回。上訴法院裁定該公司沒有陷入足夠的財務困境，沒有資格獲得破產保護。

LTL很快再次聲請破產，聲稱其第二次聲請已贏得更多原告的支持，以全面解決當前和未來的訴訟。這些訴訟指控嬌生嬰兒爽身粉和其他滑石粉產品有時含有石棉，導致間皮瘤、卵巢癌和其他癌症。嬌生公司則一再表示，其滑石粉產品是安全的，不含石棉。

癌症受害者代表律師以及美國司法部破產監管機構呼籲駁回LTL的第二次破產聲請，聲稱其濫用美國破產法。反對破產和解的癌症受害者表示，第二次破產仍採之前失敗的法律策略，意圖防止陪審團審理其案件。

從27日開始，Trenton美國破產法官卡普蘭(Michael Kaplan)將聽取幾天的證據和論點，之後再做出裁決。卡普蘭支持LTL首次破產聲請，但這項決定被費城美國第三巡迴上訴法院推翻；預計他將在8月初就是否駁回LTL的第二次破產做出裁決。

嬌生全球訴訟副總裁哈斯(Erik Haas)上周發表聲明表示，與其他法院的訴訟相比，破產和解為癌症求償者人提供了更公平、更快速的解決方案。

LTL的破產程序暫停了2021年10月之前提起的3萬8000起訴訟。卡普蘭裁定，第二次破產並不能完全停止滑石粉訴訟，讓案件進入審判階段，並允許針對LTL和嬌生提出新的投訴。未經破產法院許可，不得安排其他審判。

美國破產法通常保護債務人在破產重組時免受訴訟。破產法官並不必然將這些保護延伸到像嬌生這樣的非破產母公司。

破產 嬌生 癌症

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