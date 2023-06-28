嬌生子公司二度聲請破產 法官將裁奪

嬌生 公司以89億元和解數千起指控其滑石粉產品致癌的訴訟，本周即將面臨一個關鍵障礙，新澤西州破產 法官將裁定嬌生子公司是否可以以第二次聲請破產來解決這些訴訟。

嬌生子公司LTL Management的首次聲請破產在4月被上訴法院駁回。上訴法院裁定該公司沒有陷入足夠的財務困境，沒有資格獲得破產保護。

LTL很快再次聲請破產，聲稱其第二次聲請已贏得更多原告的支持，以全面解決當前和未來的訴訟。這些訴訟指控嬌生嬰兒爽身粉和其他滑石粉產品有時含有石棉，導致間皮瘤、卵巢癌和其他癌症 。嬌生公司則一再表示，其滑石粉產品是安全的，不含石棉。

癌症受害者代表律師以及美國司法部破產監管機構呼籲駁回LTL的第二次破產聲請，聲稱其濫用美國破產法。反對破產和解的癌症受害者表示，第二次破產仍採之前失敗的法律策略，意圖防止陪審團審理其案件。

從27日開始，Trenton美國破產法官卡普蘭(Michael Kaplan)將聽取幾天的證據和論點，之後再做出裁決。卡普蘭支持LTL首次破產聲請，但這項決定被費城美國第三巡迴上訴法院推翻；預計他將在8月初就是否駁回LTL的第二次破產做出裁決。

嬌生全球訴訟副總裁哈斯(Erik Haas)上周發表聲明表示，與其他法院的訴訟相比，破產和解為癌症求償者人提供了更公平、更快速的解決方案。

LTL的破產程序暫停了2021年10月之前提起的3萬8000起訴訟。卡普蘭裁定，第二次破產並不能完全停止滑石粉訴訟，讓案件進入審判階段，並允許針對LTL和嬌生提出新的投訴。未經破產法院許可，不得安排其他審判。

美國破產法通常保護債務人在破產重組時免受訴訟。破產法官並不必然將這些保護延伸到像嬌生這樣的非破產母公司。