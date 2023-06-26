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美企Q2獲利 分析師唱衰

編譯任中原／綜合報導
美國上市公司第2季財報季將開鑼，分析師預估獲利黯淡，本季獲利年減幅將是2020年來最大。（美聯社）
美國上市公司第2季財報季將開鑼，分析師預估獲利黯淡，本季獲利年減幅將是2020年來最大。（美聯社）

美國上市公司第2季財報季將於7月中開鑼，目前分析師預估獲利黯淡，美國企業本季獲利年減幅將是2020年來最大，但第3季將否極泰來、恢復成長，隱憂是聯準會（Fed）準備進一步升息，將提高企業盈餘風險。

FactSet彙整的分析師數據顯示，市場預估史坦普500指數成分企業第2季盈餘將比去年同期減少6.5%，是2020年來最差的一季。路孚特的IBESR系統資料則顯示，史坦普500指數成分企業本季總盈餘將年減5.6%。

史坦普500指數成分企業第1季盈餘成長0.1%，遠優於預估的負5.1%，也比去年第4季的負3.2%改善，主要靠微軟及蘋果等科技巨擘獲利超優。

分析師普遍擔憂緊縮周期可能使美國經濟陷入衰退，拖累企業盈餘，但一些樂觀的分析師認為只要就業續強，企業獲利將維持強韌，且目前市場的獲利預估偏低，「驚喜」的機率可能高於「驚嚇」。

最近一些企業的財報與展望並不理想。聯邦快遞年度第1季獲利低於預估，且表示全球需求減弱正壓低獲利率；Darde餐廳公司的年度盈餘展望也令人失望。摩根史坦利預估Nike第1季獲利率承受壓力，因為庫存過剩。

不過，分析師認為下半年的企業財測顯示獲利將有所改善。華爾街分析師預估第3季企業盈餘將增加0.7%，第4季將成長8%。但因為分析師會調整展望預測，因此這個數字也可能改變。

美國通膨雖已趨緩，消費者仍難以支應雜貨及汽油支出。沃爾瑪5月曾上修今年營收及盈餘目標，現在也擔憂物價上漲引發經濟衰退，將衝擊消費者需求。本周美光（Micron）和Nike等史坦普500指數成分企業都將公布上季財報。

分析師指出，市場一直過度寄望Fed能在避免經濟衰退的情況下，成功抑制通膨，並且儘早降低利率。但現在Fed反而可能進一步升息，因此史坦普500指數成分企業的盈餘預估及股價將必須向下修正。

美國30日將公布Fed緊盯的通膨指標－5月個人消費支出（PCE）核心平減指數，預料將年升3.8%，雖低於4月的4.4%，但還是高於Fed的2%目標；月比則估將攀升0.4%，為過去六個月來第五度升高，印證了Fed主席鮑爾上周認為通膨仍居高不下的看法。

歐洲央行（ECB） 本周舉行貨幣政策年度研討會，鮑爾28日將和ECB總裁拉加德、日本銀行（央行）總裁植田和男同台，29日也會參與一場座談，談話備受市場關注。

分析師 指數 史坦普500

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