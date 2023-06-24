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泡沫初具雛形 資金逃離科技

財經新聞組／綜合報導

美國商銀首席策略師哈奈特(Michael Hartnett)表示，在美股出現與1999年極為類似的反彈、形成「泡沫雛型」之後，已有跡象顯示投資人正在逃離科技股。

美國商銀在最新報告引用EPFR Global的數據指出，截至6月21日當周，科技業出現20億元的資金外流，為10周以來最大金額。投資人退出科技股，正值那斯達克100指數即將創下1999年下半年以來最佳6個月走勢。

隨著投資人消化Fed主席鮑爾的貨幣政策前景，美股的漲勢本周陷入停滯。鮑爾表示今年可能需要進一步升息，而在此之前股指因升息很快結束的預期而不斷攀升。

哈奈特表示，雖然部位偏高和投資人情緒強勁，並不妨礙股指繼續上漲，但今年夏天下跌的可能性大於上漲。他的團隊預計史坦普500指數在9月勞動節之前最樂觀走勢是上漲100-150點，而最悲觀是下跌300點。

哈奈特曾正確預測了2022年股市的拋售，但今年他預測股指走跌卻與事實相悖。

其他分析師也有相同看法。富國銀行證券(Wells Fargo Securities)股票策略主管哈維(Chris Harvey)表示，現在的美股很類似1999年和2000年的科技行情；直到貨幣政策緊縮擾亂了股市，這種榮景才結束。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)首席美股分析師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)表示，由於Fed激進的貨幣緊縮政策對經濟的後影響，美股今年下半年將經歷動盪。

哈奈特表示，可以肯定的是，投資人「陷在成長型股票中」，像是科技股，因為銀行和商業房地產仍然「有不好的衰退氛圍，特別是考慮到Fed重新升息」。

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