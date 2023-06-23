Overstock標得Bed Bath資產

根據法庭記錄，Overstock.com將取得倒閉的Bed Bath & Beyond知識產權和數位資產。記錄顯示，這家電商折扣店被選定成為Bed Bath破產拍賣的主要競標者，將以2150萬元價格下買該連鎖店的品牌名稱、商業數據和數位資產。但交易不包括讓Bed Bath的商店繼續營業。

美光在印度 設立晶片 封測廠

美國記憶晶片公司美光科技證實，將投資 8.25億元在印度Gujarat邦建設新的晶片組裝和測試工廠；這將是該公司在印度的第一家工廠。美光表示，在印度中央政府和Gujarat邦的支持下，該工廠的總投資將達27.5億元。其中50%將來自印度中央政府，20%來自Gujarat邦。

達頓餐廳上季獲利超出預期

達頓餐廳(Darden Restaurants)上季獲利超出預期，主要得益於LongHorn Steakhouse的強勁銷售。淨利3.151億元，合每股2.58元，高於去年同期的2.817億元或每股2.24元。淨銷售額成長6.4%達27.7億美元。預估2024財年淨銷售額在115至116億元間，同店銷售額成長2.5%至3.5%。

Robinhood 9500萬收購X1

Robinhood Markets將以約9500萬元現金收購金融科技公司X1 Inc，以尋找新的收入來源以應對其主要交易部門的疲軟。X1總部位於舊金山，是一家向客戶提供智慧信用卡的金融科技公司。X1的信用卡不收取年費、滯納金或國外交易費。該交易預計將在第3季完成。

聯航將代金券直接發至手機

聯合航空表示，若乘客行程中斷，將向乘客手機發送餐券和酒店優惠券，以避免機場客戶服務瓶頸和客服中心電話的長時間等待。這代表行程受到影響的旅客不必在客戶服務台排隊或撥打客服電話，改為在航空公司應用程式或官網上將代金券下載至智慧手機上。

應材投資4億在印設研發中心

半導體設備製造商應用材料將在4年內投資4億元在印度建立一個新研發中心。印度總理莫迪21日在華府會見CEO迪克森(Gary Dickerson)，邀請該公司加強該國的晶片產業。新研發中心預計將位於該公司現有班加羅爾廠附近，並支持超過20億元的計畫投資，並創造500個新的高級職位。