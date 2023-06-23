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FDIC擬對中型銀行推出更嚴規定

財經新聞組／綜合報導

美國聯邦存款保險公司(FDIC)負責人表示，銀行監管機構正在考慮對資產超過1000億元的銀行實施一套即將推出更加嚴格的資本規定。

FDIC主席格倫伯格(Martin Gruenberg)在一場演講中表示，銀行業春季的動盪顯示，這種規模的業者對金融體系構成風險，值得更嚴格的監管。今年春季期間有3家銀行倒閉，迫使監管機構介入並支持存款。

他在書面講稿中表示：「如果我們對這種規模的銀行倒閉可能對金融穩定造成影響還有任何疑問，最近的經驗已經回答了這一點。」「我們要吸取的教訓是：這種規模的銀行可能會帶來真正的金融穩定風險。」

他補充說，各個監管機構將在不久的將來提出新的資本規定，以配合國際銀行規則協議，但可能不會在2024年中期之前完成這些規則。

所謂的巴塞爾協議Ⅲ「最終」規則已經成為銀行業強烈批評的焦點。它們向監管機構和國會陳情強調，過於嚴格的要求可能會阻礙銀行和更整體的經濟。

但格倫伯格認為，監管機構制訂更嚴格的規則至關重要，尤其是在春季銀行倒閉之後。

他表示：「穩健的監管資本框架是穩固的銀行體系基石。」他補充指出，即將推出的提案「為我們提供了對從風險出發的監管資本框架進行重要修改的機會，最終目標是強化金融業的韌性和銀行體系的穩定性，使其更能為美國經濟服務。」

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