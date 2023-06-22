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還在憂慮美國衰退將至？策略師：滾動式擴張要來了

編譯湯淑君／綜合外電
資深投資策略師Ed Yardeni認為，美國已經歷一波「滾動式衰退」，以致經濟若干部門景氣疲軟，例如獨戶住宅市場就受利率走高打擊，但現在這些疲弱的部門正開始復甦，一波「滾動式擴張」即將展開。（路透）
資深投資策略師Ed Yardeni認為，美國已經歷一波「滾動式衰退」，以致經濟若干部門景氣疲軟，例如獨戶住宅市場就受利率走高打擊，但現在這些疲弱的部門正開始復甦，一波「滾動式擴張」即將展開。（路透）

美國即將面臨經濟衰退嗎？資深投資策略師Ed Yardeni認為，美國早就經歷一波「滾動式衰退」，以致經濟若干部門景氣疲軟，但現在這些疲弱的環節正開始復甦，或許一波「滾動式擴張」即將展開。

巴隆周刊（Barron's）報導，Yardeni Research總裁Ed Yardeni表示，有關衰退山雨欲來的警語傳聞已久，但他認為「衰退尚未以遍及經濟各部門的形式出現」。他認為，美國經濟「其實早已經歷一波衰退，但只是滾動式衰退，在不同時刻衝擊不同經濟部門。」

Yardeni指出，第一個亮紅燈的是獨戶住宅市場，在去年聯準會（Fed）啟動升息後便開始「迅速跌進衰退」，因為這個市場對借貸成本升高非常敏感。Fed已連續十次升息抗通膨，直到上次開會才決議暫停升息腳步。

但現在，情況開始翻轉過來，促使Yardeni思考：「滾動式衰退之後會發生何事？或許是一波滾動式擴張，顯示原先跌落衰退的經濟部門展開復甦。」

他舉例說，5月新屋開工率升到一年多來最高水準，可見需求已增強，而月比增幅達21.7%更是2016年來最快增速。其中，獨戶住宅新屋開工率銳增18.5%至2022年6月來最高水準。

不僅是新屋開工數據令人振奮，全國住宅建築商協會（NAHB）的調查顯示，房屋建商信心指數連續第六個月攀升，6月升到55，是2022年7月來首度升破50，顯示建商看好整體市場前景。

Yardeni說：「其他指標顯示房市已觸底，所以之前遭遇一波滾動式衰退的領域，有些也許正開始見到復甦，獨戶住宅就是一例，因為成屋供應不足。」他指出，即使房貸利率已升高，但顯然新屋仍有需求。

房貸機構房地美（Freddie Mac）的調查顯示，截至15日（上周四），美國30年期房貸固定利率已升到6.69%。

另一個正要脫疲翻醒的經濟領域是產品需求。Yardeni說：「經通膨調整的產品消費幾乎正重返疫前的趨勢線，所以我們可能開始見到產品需求改善，同時對服務影響不大。」

至於悲觀人士說，美國經濟尚未跌入衰退，是因為消費者之前一直在花用疫情期間累積的存款，等到這些錢在今年年尾用光後，消費者撙節支出，美國經濟就有開始萎縮之虞。

然而，Yardeni反駁說，美國勞動市場依然強勁，工資持續成長，況且消費者另有其他來源可取得資金，像是利息、股利、房租收入，目前這些全都升上紀錄高點。

他說：「消費者有錢可繼續花用。依我之見，不是都與超額儲蓄有關。」他還說，許多嬰兒潮世代正屆齡退休，並且花用他們老早就存下的退休養老金。

Yardeni說：「有4,900萬個年長公民，65歲以上，其中許多人是已退休的嬰兒潮世代，他們正在各地旅遊、出門上館子，並且定期看醫生作體檢。」這將導致休閒、餐旅和醫療照護業對人力需求旺盛。

退休 升息 利率

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