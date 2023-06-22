企業大量賣股 期待IPO再起

企業目前正在大量拋售股票 ，預示著9月可能會出現一波首次公開募股(IPO)浪潮，代表持續一年半以來疲軟的IPO市場的結束。

數據提供商LSEG Deals Intelligence統計顯示，自4月底以來，上市公司及私募股權公司已通過現金增資和二次銷售，賣出價值超過280億元的股票。相較之下，去年同期只有73億元。

銀行業表示，這種飆升對IPO市場來說是個好兆頭，因為新上市和二級股票銷售都依賴股權投資 人的強勁需求。

自2022年初以來，IPO市場一直處於低迷狀態，當時俄羅斯入侵烏克蘭，以致通膨飆升進而引發一輪市場波動，投資人對美國升息感到擔憂。數據提供商Dealogic的數據顯示，2022年不包括特殊目的收購工具(SPAC)的全球IPO募集了1540億元，比創紀錄的2021年減少了65%。

由於投資人預測Fed將在今年底前結束升息，波動性已經減弱。被稱為華爾街恐慌指數 的波動率指數VIX，在第2季大部分時間裡一直低於20；如果高於這個門檻，市場不安情緒就會被視為對IPO不利。目前則是處於2020年2月以來的最低水平之一。

高盛集團的IPO發行指標目前也處於2022年3月以來的最高水平。分析師寫道：「股價的穩定一直是IPO發行指標反彈的主要推動力。」

截至6月5日當周，美國有19支現金增資股票和二級股票發售，募集資金總額達66億元，是2021年底以來最高的單周募集金額。

這個數字包括英特爾出售自駕技術子公司Mobileye Global價值16億元的股票，奇異電氣出售價值20億元的GE Healthcare Technologies股份。

各大企業都在等待9月的上市潮。其中包括軟銀集團旗下的晶片製造商Arm Holdings以及數據和行銷自動化公司Klaviyo。確切的上市時間將依據市場情況確定，並且可能隨時會生變。（財經新聞組）