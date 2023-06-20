美元受美國數據提振走升 市場等待鮑爾作證

美元兌多數貨幣20日連續第三個交易日升值，數據顯示美國房屋開工大幅上升，交易人士也在等待美國聯準會主席鮑爾21日將在國會作證。（路透）

美元兌多數貨幣 周二（20日）連續第三個交易日升值，數據顯示美國房屋開工大幅上升，交易人士也在等待美國聯準會 主席鮑爾 周三將在國會作證，以尋找有關貨幣政策前景的線索。

美元兌一籃子貨幣的美元指數20日上揚0.06%；彭博美元即期指數周二上漲0.2%，三日累計上漲0.5%。

歐元兌美元貶值0.03%，至1.0918美元。

美元兌日圓貶值0.36%，報141.47日圓。

日本財務大臣鈴木俊一表示，他繼續密切關注每日外匯市場走勢，並將在必要時對外匯政策採取適當行動；日本經濟產業大臣西村康稔警告稱，官員們正密切關注市場上的任何過度波動或投機行為

美國5月獨棟住宅開工躍升至一年多來最高，未來建築許可證發放量也增加，這顯示住房市場在受到聯準會升息的打擊後可能出現轉機，最糟糕的情況可能已經過去。

Equiti Capital首席總體經濟學家Stuart Cole表示：「今天的數據有很大成長，我認為所得到的啟示是，市場需要對聯準會本月表示可能進一步升息的警告更加重視。」

交易員們將關注鮑爾周三在美國眾議院金融事務委員會發表半年度貨幣政策證詞。

Convera高級市場分析師Joe Manimbo表示：「如果鮑爾仍堅定捍衛聯準會沒有完成升息以壓制通膨的行動，這可能有助於美元在上周的大跌過後回穩。」

澳幣周二走貶，此前澳洲央行公布的最新政策會議紀錄顯示，曾考慮過維持利率不變。澳幣貶值0.93%，報0.6786美元。分析師Joe Manimbo說：「會議紀錄讓人們對未來提高利率的展望產生了一些懷疑，因此令澳幣承壓。」

人民幣週二跌向七個月最低，中國大陸周二降息，在岸人民幣兌美元在國內時段收報7.1744元，是11月28日以來最低收盤；離岸人民幣下跌0.2%，報7.1827元，在上周觸及的低位7.1916附近徘徊。

荷蘭國際集團（ING）全球市場主管Chris Turner表示：「中國當局擔心增長乏力，但對重新吹大房地產泡沫持謹慎態度，因此對房地產行業進行大規模刺激的預期可能無法實現。」「市場正傾向於認為財政刺激可能不溫不火，這是人民幣保持疲軟的原因之一。」

英鎊兌美元貶值0.23%，至1.27605美元，周三將發布英國通膨數據，周四英國央行將公布利率決定。