牛市還能走多久？沒有人想當韭菜

自去年低點至今，美股取得令人難以置信的漲幅，很難讓人相信經濟可能處於衰退的邊緣。

2022年6月16日美股收盤時，史坦普500指數收在3666.77點左右，主要是受到持續通膨、Fed升息和地緣政治緊張局勢的打擊。但到2023年6月16日收盤時，史指收報4409.59點，較上年同日上漲約20%，即使有地區性銀行倒閉、勉強避開債務違約，以及Fed繼續與通膨鬥爭等負面因素。

在2022年受到利率上升打擊的大型科技股，今年也出現巨大的漲勢。蘋果股價 15日創下186.01元歷史新高，而一年前為135.43元。

今年以來，史指上漲約15%，道瓊工業指數上漲3.5%，那斯達克綜合指數上漲30.8%。

但投資 人表示，近期漲勢的加速預示著未來會出現一些痛苦。

PNC Financial Services Asset Management Group投資長阿加蒂(Amanda Agati)表示：「市場相當迷信。現在發生的很多事情很可能是迴光返照，是陷入收縮之前的最後喘息。」

已有跡象顯示裂縫正在形成並可能很快擴大。Fed上周維持利率不變，但表示今年可能再升息兩次。這最初引發了大幅拋售，隨後投資人迅速對Fed的鷹派訊號不以為然，股指當日收盤上漲。16日雖小幅下跌，但全周仍收高。

美股仍有走升動能

有幾個跡象顯示，市場至少目前處於長紅走勢：

首先，國會在5月下旬通過債務上限協議，並由拜登總統簽署成為法律；加上晶片製造商輝達的優異財報推動大型科技股走高，協助股指突破幾個月來的交易區間。隨後，史指在月初時進入牛市，較去年10月低點上漲超過20%。史指15日收於2022年4月以來的最高水平。

其次，市場廣度最近有所改善，因為史指的漲勢已從科技股擴大到其他類股，包括工業、材料和金融。對於擔心漲幅主要由大型科技股主導的投資人來說，這是一個令人鼓舞的跡象。

然後，蘋果股價15日收於歷史新高，市值接近3兆元；今年來上漲約42%。與此同時，微軟股價也悄悄創下歷史新高，15日收於348.1元。

Wedbush Securities分析師艾夫斯(Dan Ives)預計蘋果股價將在明年夏天達到240元的目標價，並且該公司市值將在2025年底前達到4兆元，理由是圍繞AI的炒作和創紀錄產品的潛力；包括將於今年秋季發布的新款 iPhone機型。他說，「在科技領域，沒有比蘋果更好的股票了，即使經濟仍然陰雲密布。」

未來充滿不確定性

雖然市場持續看漲，但投資人不看好後市，尤其是考量到可能的經濟衰退即將來臨。而且大型科技股仍然是帶動漲幅的主力，這可能會使漲勢不穩定。此外，2年期和10年期國債殖利率 曲線仍然倒掛，這種現象在歷史上往往出現在經濟衰退之前。

阿加蒂表示，對美股的下一個考驗可能會是Fed的下次利率決定，「我們認為Fed將在7月進一步收緊政策，這可能最終成為引發市場調整的催化劑。」Fed主席鮑爾(Jerome Powell)上周表示，7月會議將「極具活力」，意味著將經過大幅辯論。

話雖如此，部分投資人仍然看多，即使預計未來會出現一些短期的痛苦。

Defiance ETF CEO兼投資長賈布隆斯基(Sylvia Jablonski)表示：「我認為今年可能會上漲作收。」然而，「我並不認為那指可能會再度出現另一波20%、30%的漲幅。」（財經新聞組）