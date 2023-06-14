美法院暫阻微軟收購動視暴雪 下週將開聽證會

美國聯邦貿易委員會申請暫時阻止微軟收購遊戲大廠動視暴雪的交易，聯邦法官今晚同意聯邦貿易委員會的請求，並決定下星期召開聽證會。 （路透）

聯邦貿易委員會（FTC）昨天申請暫時阻止微軟 收購遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard）的交易，聯邦法官今晚同意聯邦貿易委員會的請求，並決定下星期召開聽證會。

綜合路透與法新社報導，聯邦法官戴維拉（Edward Davila）今天在裁定中表示，微軟（Microsoft）收購動視暴雪的交易「有必要維持現狀」，此期間法院應監管單位之請求，正考慮是否對此交易下達更長的禁制令。

今天的裁定，將禁止微軟在法院決定是否依監管單位之請求發布「臨時禁制令 」前，推動這項交易。微軟和動視暴雪必須在16日之前提交反對「臨時禁制令」的法律論據；負責監管的聯邦貿易委員會則須在20日作出回覆。舊金山聯邦法院定於22日與23日就此案舉行聽證會，聽取相關證詞或證據。

聯邦貿易委員會向加州 北區聯邦地區法院申請「臨時禁制令」，試圖阻止微軟與動視暴雪在7月18日的最後期限之前完成交易。聯邦貿易委員會在提交的書面陳述中表示，在本會確定「擬議的收購是否違反美國反托拉斯法」時，「臨時禁制令對於…防止暫時性的損害有所必要。」

聯邦貿易委員會定於8月舉行聽證會討論這項交易的價值，臨時禁制令可暫時阻撓微軟進行交易，好讓這項流程可以如期完成。

加州聯邦法院法官同意下達臨時禁制令之前，必須先聽取聯邦貿易委員會說明收購為何違法，以及微軟說明為何交易應該繼續。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）昨天表示，「我們很高興有機會在聯邦法院陳述我們的案子。」「我們相信，加快美國法律程序最終將為市場帶來更多選擇和競爭。」

微軟去年初發起對動視暴雪高達690億美元的巨額收購，以創立僅次於中國騰訊和日本索尼（Sony）的世界第3大遊戲公司，此舉引發有違「反托拉斯法」的疑慮。

雖然歐洲聯盟（European Union）批准該交易，但英國競爭及市場管理局（Competition and Markets Authority, CMA）4月否決此收購案，理由是有害雲端遊戲業競爭。