美法院暫阻微軟收購動視暴雪 下週將開聽證會
聯邦貿易委員會（FTC）昨天申請暫時阻止微軟收購遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard）的交易，聯邦法官今晚同意聯邦貿易委員會的請求，並決定下星期召開聽證會。
綜合路透與法新社報導，聯邦法官戴維拉（Edward Davila）今天在裁定中表示，微軟（Microsoft）收購動視暴雪的交易「有必要維持現狀」，此期間法院應監管單位之請求，正考慮是否對此交易下達更長的禁制令。
今天的裁定，將禁止微軟在法院決定是否依監管單位之請求發布「臨時禁制令」前，推動這項交易。微軟和動視暴雪必須在16日之前提交反對「臨時禁制令」的法律論據；負責監管的聯邦貿易委員會則須在20日作出回覆。舊金山聯邦法院定於22日與23日就此案舉行聽證會，聽取相關證詞或證據。
聯邦貿易委員會向加州北區聯邦地區法院申請「臨時禁制令」，試圖阻止微軟與動視暴雪在7月18日的最後期限之前完成交易。聯邦貿易委員會在提交的書面陳述中表示，在本會確定「擬議的收購是否違反美國反托拉斯法」時，「臨時禁制令對於…防止暫時性的損害有所必要。」
聯邦貿易委員會定於8月舉行聽證會討論這項交易的價值，臨時禁制令可暫時阻撓微軟進行交易，好讓這項流程可以如期完成。
加州聯邦法院法官同意下達臨時禁制令之前，必須先聽取聯邦貿易委員會說明收購為何違法，以及微軟說明為何交易應該繼續。
微軟總裁史密斯（Brad Smith）昨天表示，「我們很高興有機會在聯邦法院陳述我們的案子。」「我們相信，加快美國法律程序最終將為市場帶來更多選擇和競爭。」
微軟去年初發起對動視暴雪高達690億美元的巨額收購，以創立僅次於中國騰訊和日本索尼（Sony）的世界第3大遊戲公司，此舉引發有違「反托拉斯法」的疑慮。
雖然歐洲聯盟（European Union）批准該交易，但英國競爭及市場管理局（Competition and Markets Authority, CMA）4月否決此收購案，理由是有害雲端遊戲業競爭。
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