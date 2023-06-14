押Fed不升息 股指13月新高

在最新通膨數據顯示5月物價壓力再次放緩後，美股上漲，增加了投資人對Fed本周決定下次政策時可能不升息 的樂觀情緒。

道瓊工業平均指數 上漲145.79點或0.43%收3萬4212.12點。史坦普500指數上漲30.08點或0.69%收4369.01點。那斯達克綜合指數上漲111.4點或0.83%至1萬3573.32點。

史指和那指創下13個月新高。這兩個指數12日均達到2022年4月以來的最高收盤水平。

5月消費者物價指數(CPI)同比成長4%，創2021年3月以來的最低年增率。報告發布後，交易員加大了對Fed在連續10次會議升息後將維持利率 不變的押注。根據CME Group的FedWatch工具，最新的賠率顯示Fed將利率維持在目前5%至5.25%目標利率的可能性約為91%。

科技股領漲，因為通膨和利率放緩提振了對該產業的樂觀情緒。在超過華爾街對第4財季的預期後，甲骨文上漲0.21%。串流媒體巨頭Netflix上漲2.77%。

Wolfe Research表示，史指本周創下13個月新高，但漲勢可能不會持續。該公司分析師森耶克(Chris Senyek)寫道：「我們仍然相信今年的高點是典型的熊市反彈，通膨將保持『粘性』，Fed將『長期保持高點』，經濟衰退將在今年底前到來。」