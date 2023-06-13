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美元下跌 美國5月通膨降溫支持Fed暫停升息

編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數跌0.3%至103.338。路透
美元指數跌0.3%至103.338。路透

美元周二跌至三周低點，美國上月消費者物價出現兩年多來最小的年增率，強化聯準會（Fed）本周暫停升息的預期心理。

紐約尾盤，美元指數跌0.3%至103.338。歐元升值0.3%至1.0793美元，此前曾攀升至1.0824美元，為5月22日以來最高。美元兌日圓仍漲0.4%，至140.17日圓。

在截至5月的12個月中，美國消費者物價指數上揚4.0%，是2021年3月以來最小的年增幅，4月的增幅為4.9%。

與美聯儲政策利率掛鉤的期貨的交易員現在預料，Fed約有93%的機率決定放棄連續第11度升息，並在周三將指標利率保持在5.00%至5.25%。在數據發布前，交易員認為6月升息的可能性為75%。

然而，利率期貨市場將Fed 7月升息的可能性縮減至64%，低於周一晚些時候的70%以上。

野村策略師Jordan Rochester表示，「未來幾個月，CPI確實有可能會降到足以支持Fed暫停升息的水準」。他表示，今年都有可能不升息。

歐洲央行也將於周四公布利率決策，市場認為會升息25個基點，並在7月再升息25個基點，然後在今年內暫停升息。

日本央行將於周五宣布貨幣政策決定，預計將維持其超寬鬆立場和收益率曲線控制政策。

其他方面，英鎊在就業數據大大強於預期後跳升，英國工資大幅上漲，加劇對通膨的疑慮。

英鎊兌美元尾盤上漲0.8%，報1.2609美元，因為交易員押注英國央行將不得不進一步升息。

升息 利率 央行

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