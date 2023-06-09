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研究：輝達AI軟體可被破解繞過安全限制 外洩隱私資訊

川普擁佛奇合成照引熱議 2024總統大選AI參戰

升息可能暫停 史指今年新高

財經新聞組／綜合報導

隨著市場繼續走升，美股收盤大漲，交易員期待下周的關鍵通膨數據以及Fed的最新政策聲明。

道瓊工業平均指數上漲168.59點或0.5%收3萬3833.61點。史坦普500指數上漲26.41點或0.62%收4293.93點，為2023年來最高收盤水平。那斯達克綜合指數上漲133.63點或1.02%收1萬3238.52點。

在分析師發表看漲評論後，亞馬遜領漲科技股。這家電商巨頭上漲2.49%，幫助Technology Select Sector SPDR Fund(XLK)上漲1.08%。

史指結束連跌，但距離關鍵的4300點水平不遠。本周也觸及去年8月以來最高水平；本月至今已上漲2.7%；今年以來上漲了11.8%。

最近幾周小型股一直表現強勁。羅素2000指數在6月上漲了7.5%，今年以來上漲近7%，代表在大型科技股的榮景之後經濟可能更具韌性。然而，該指數8日下跌0.41%。

Fed將於6月13日至14日召開政策會議，投資人似乎處於觀望狀態。經濟跡象顯示通膨正在緩慢下降，但仍高於Fed 2%的目標。

上周初請失業金人數達到2021年10月以來最高水平，代表勞動市場可能走軟，引發人們對Fed將在下周會議暫停升息的希望。

根據CME FedWatch工具，市場預計Fed維持利率不變的可能性約為72%。

指數 投資 那斯達克

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