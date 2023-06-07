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ChatGPT爆紅後...OpenAI是否打算上市？執行長回應了

編譯洪啟原／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼表示，目前暫無明確的上市計畫，他說公司本身的怪異結構導致獲利有上限，還直言不想被告上法院。（路透）
OpenAI執行長奧特曼表示，目前暫無明確的上市計畫，他說公司本身的怪異結構導致獲利有上限，還直言不想被告上法院。（路透）

近來因推出聊天機器人ChatGPT而爆紅的OpenAI公司執行長奧特曼表示，目前暫無明確的上市計畫，他說公司本身的怪異結構導致獲利有其上限，還直言不想被告上法院，因此對上市案興趣缺缺。

奧特曼在阿布達比一場會議中接受路透訪問時說：「改天等我們研發出超級智慧，我們可能做出讓多數投資人大感奇怪的決定。」

當奧特曼被問到是否考慮安排OpenAI上市，他答說：「我可不想被公開市場...尤其是華爾街投資人告上法院，所以對公司上市興趣缺缺。而且敝公司有個非常怪異的結構：我們對獲利設定上限。」

OpenAI迄今已獲微軟注資100億美元，使其估值上看近300億美元，現正大舉投資、建立更多算力。

奧特曼正在全球展開旋風式出訪行程，也已會晤數國領袖。他6日造訪阿聯後，接下來預計前往卡達、印度及南韓。他先前造訪歐洲時說，如果OpenAI難以遵守歐洲規範人工智慧（AI）的法律，可能不排除退出歐洲。在這項言論引發歐盟內部市場執委布瑞頓（Thierry Breton）等數名歐洲立法者相繼抨擊後，奧特曼又改口說，OpenAI沒有揚言離開歐盟。

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