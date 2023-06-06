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彭博：瑞昱在美發動訴訟戰 控告聯發科違反反托辣斯

編譯葉亭均／綜合外電
聯發科在美遭瑞昱提告違反反托辣斯。（圖：聯發科提供）
聯發科在美遭瑞昱提告違反反托辣斯。（圖：聯發科提供）

根據彭博資訊報導，瑞昱半導體已在美國對聯發科發動反托辣斯訴訟，把聯發科比擬為「現代強盜貴族」（modern robber baron），指控聯發科與專利主張實體（PAE）聯手利用「瑣碎的」與必需支付高價來辯護的訴訟來騷擾瑞昱。

瑞昱6日在提交給加州北區聯邦地區法院的訴狀中主張，聯發科在2019年與智財權管理公司IPValue Management旗下子公司Future Link Systems達成協議，鼓勵Future Link對聯發科的競爭同業瑞昱發動專利戰。瑞昱在訴狀中也將Future Link與IPValue列為被告，並把它們比擬為「受雇的打手」（hired henchmen）。

這樁訴訟並非是一家科技公司控告專利授權公司違反反托辣斯法的首例，不過，一些前例的提告以失敗收場。

不過，瑞昱這次提出的訴訟與部分前例不同，這次不僅把目標放在專利主張實體，同時還瞄準了一家業界領先的製造商。

瑞昱的訴狀指出：「聯發科與Future Link共謀，支付後者祕密的『賞金』去提出毫無根據的專利主張來騷擾瑞昱，操縱法院制度來增加瑞昱的成本、讓瑞昱分心，把注意力從產品開發與創新分散。」

訴訟糾紛可追溯回2021年，當時Future Link在美國德州西區聯邦地區法院兩度控告瑞昱，另一次在美國國際貿易委員會（ITC）提告。在ITC的訴訟可協助專利擁有者阻止專利侵權產品進口。

這些訴訟的部分結果，是瑞昱從2019年起取得與聯發科和Future Link之間的專利授權協議。該協議透過聯合新聞稿公開發布，內容顯示授權涵蓋了約200項專利組合，這些專利最初是分配給荷蘭皇家飛利浦與其分拆出去的半導體公司恩智浦（NXP Semiconductors）。

但瑞昱的最新訴訟指出，上述協議也包含了先前向大眾與瑞昱隱藏的「祕密訴訟『賞金』條款」，該條款讓瑞昱和瑞昱的IC成為目標。

訴狀指出，瑞昱透過專利案件中的「證據披露」（Discovery）發現了這項賞金方案，而在事情曝光後，Future Link迅速反駁其主張。訴狀引用一位ITC行政法官的說法，指出這項條款「難以想像它是可以合法或可執法的」，最少而言，該條款「顯然可讓瑞昱控告Future Link或聯發科的行動有正當理由」。

瑞昱同時宣稱聯發科的行動違反反托辣斯法，而且不限於賞金條款與Future Link提出的相關訴訟。訴狀表示，聯發科告知「不只一家店是晶片客戶不要在產品內採用瑞昱的電視晶片，原因是瑞昱涉及專利訴訟」。

該訴訟尋求賠償與阻止Future Link和IPValue再對瑞昱發出額外專利訴訟的禁制令。瑞昱表示，IPValue近期在日本透過一家不同的子公司Monterey Research來告它。瑞昱形容該訴訟是明顯的先發制人報復行動。

彭博資訊報導，聯發科沒有立即回應Bloomberg Law的置評請求。

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