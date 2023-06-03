我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

博通:今年AI銷售將倍增

編譯葉亭均／綜合報導
博通上季營收成長7.8%，同時預測今年與人工智慧相關的銷售將增加一倍。（路透）
博通上季營收成長7.8%，同時預測今年與人工智慧相關的銷售將增加一倍。（路透）

晶片製造商博通（Broadcom）預測，今年與人工智慧（AI）相關的銷售將增加一倍，但上季營收和本季財測數據不佳，反映博通依然受整體科技業支出減緩影響。

博通在美股1日收盤後公布上季財報，執行長陳福陽在法說會上向分析師表示，他預期像是ChatGPT那樣的生成式AI模型，將占2024年度營收的逾四分之一，但分析師質疑，這是否代表其他領域的營收將減緩，所以讓AI營收占比相對提升。

陳福陽說，目前與AI相關的營收約占15%的半導體業務，高於2022年度的10%，看好AI相關的晶片營收可望成長至每季10億美元，總營收占比很快就會逾20%。

對於分析師的質疑，陳福陽說他的預測「不是見到業務消退，而是初步相對的比較，而預算不會那麼快地變化」。他估計博通營收成長動力半數將來自生成式AI，另一半來自傳統業務。

展望本季，博通預期總營收88.5億美元，成長不到5%，雖超越分析師預估的87.6億美元，卻是近年來最低成長幅度。博通正應付科技需求下滑導致的產業不景氣，而且成長速度已自疫情期間的激增情況大幅放緩。

回顧截至4月30日的上季，剔除一些項目後的每股盈餘10.32美元，高於市場預估的10.15美元；營收成長7.8%至87.36億美元，略高於預期，但卻是2020年來成長幅度首次低於10%。

晶片事業上季營收達68.1億美元，年增9%；基礎設施軟體營收成長3%，至19.3億美元。

營收 AI 分析師

上一則

中國救房市 再推系列新政

下一則

選前地方大灑幣 南韓這座蚊子機場弄到航空公司破產

延伸閱讀

阿里「平頭哥」參與 RISC-V軟體生態計畫啟動

阿里「平頭哥」參與 RISC-V軟體生態計畫啟動
缺晶片 日本2大交通卡Suica、Pasmo卡8日起暫停販售

缺晶片 日本2大交通卡Suica、Pasmo卡8日起暫停販售
比亞迪新能源車5月銷量倍增 前5月突破百萬輛

比亞迪新能源車5月銷量倍增 前5月突破百萬輛
新加坡教授柏克萊演講：美國晶片競爭對手絕非中國

新加坡教授柏克萊演講：美國晶片競爭對手絕非中國

熱門新聞

台灣大學明天舉行畢業典禮，邀請到晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳擔任致詞嘉賓，給畢業生們勉勵與祝福。圖／取自「國立臺灣大學 National Taiwan University」

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

2023-05-26 14:05
聯發科執行長蔡力行（左）與輝達執行長黃仁勳。（記者鐘惠玲/攝影）

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

2023-05-29 12:28
顧問公司PwC Global預測，人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一大趨勢，七年內AI將為全球經濟產值貢獻多達15.7兆美元。（路透）

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

2023-06-01 08:04
在輝達（Nvidia）發布遠憂預期的獲利預估後，投資人對該公司的未來發展感到振奮，但這股樂觀情緒卻沒感染到輝達的老顧客——遊戲玩家。（美聯社）

投資人為輝達歡呼喝采 這群人卻冷眼看待 原因是…

2023-05-30 09:10
蘋果4月時與高盛（Goldman Sachs）合作，在美國推出高利儲蓄帳戶，立即吸引許多資金存入，如今卻傳出部分客戶無法把資金轉出該帳戶。（路透）

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難

2023-06-01 12:16
路透引述知情人士報導，馬斯克預計本周造訪中國，與當地高官會面，並視察特斯拉上海廠。(美聯社)

路透：馬斯克擬本周訪問中國 拜會政府官員

2023-05-29 09:32

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…