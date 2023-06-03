博通:今年AI銷售將倍增

博通上季營收成長7.8%，同時預測今年與人工智慧相關的銷售將增加一倍。（路透）

晶片製造商博通（Broadcom）預測，今年與人工智慧（AI ）相關的銷售將增加一倍，但上季營收 和本季財測數據不佳，反映博通依然受整體科技業支出減緩影響。

博通在美股1日收盤後公布上季財報，執行長陳福陽在法說會上向分析師 表示，他預期像是ChatGPT那樣的生成式AI模型，將占2024年度營收的逾四分之一，但分析師質疑，這是否代表其他領域的營收將減緩，所以讓AI營收占比相對提升。

陳福陽說，目前與AI相關的營收約占15%的半導體業務，高於2022年度的10%，看好AI相關的晶片營收可望成長至每季10億美元，總營收占比很快就會逾20%。

對於分析師的質疑，陳福陽說他的預測「不是見到業務消退，而是初步相對的比較，而預算不會那麼快地變化」。他估計博通營收成長動力半數將來自生成式AI，另一半來自傳統業務。

展望本季，博通預期總營收88.5億美元，成長不到5%，雖超越分析師預估的87.6億美元，卻是近年來最低成長幅度。博通正應付科技需求下滑導致的產業不景氣，而且成長速度已自疫情期間的激增情況大幅放緩。

回顧截至4月30日的上季，剔除一些項目後的每股盈餘10.32美元，高於市場預估的10.15美元；營收成長7.8%至87.36億美元，略高於預期，但卻是2020年來成長幅度首次低於10%。

晶片事業上季營收達68.1億美元，年增9%；基礎設施軟體營收成長3%，至19.3億美元。