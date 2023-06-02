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戴爾營收、獲利超預期 因企業PC有驚喜且成本控制得宜

編譯季晶晶／綜合外電
企業PC的銷售衰減不如預期嚴重，戴爾上季營收和獲利超越市場預期。（路透）
企業PC的銷售衰減不如預期嚴重，戴爾上季營收和獲利超越市場預期。（路透）

戴爾（Dell Technology）周四公布財報，雖然PC市場疲軟，但以企業為對象的銷售，下滑程度沒有預估的那麼嚴重，營收優於分析師預估，而成本控制改善也有助獲利超預期，這對PC製造商來說，是一個積極訊號。

這反應出PC銷售，尤其是對消費者，還處於掙扎境地。研調機構顧能（Gartner）4月表示，疫情期間居家辦公設備購買潮結束後，去年10月到今年3月的出貨有歷史性下滑現象。戴爾的競爭對手惠普（HP）本周日前公布遜於預期的銷售，儘管該公司判斷PC景氣會在今年下半年反彈。

戴爾給出的銷售前景保守溫和，警告資訊技術支出的復甦可能比預期要久。財報發布之後，戴爾執行副總裁Yvonne McGill在電話會議上說，在止於7月底的本季，營收將介於202億到212億美元之間。分析師預估中值是212億美元。至於1月底止2024年度，戴爾維持營收下降15%的財測，暗指「下半年將成長」。

止於5月5日的上季（年度第1季），營收下降20%到209億美元，但減幅小於分析師平均預期的22%。營運費用下降6%到35.7億美元。剔除部分項目的每股盈餘是1.31美元，高於市場估計的85美分。

企業PC的銷售超越預期。這一部分產生98.6億美元的營收，減幅18%，遠優於預期的90.6億美元。消費者PC的銷售銳減41%到21.2億美元，不如預估的23億美元。包括伺服器、儲存設備和網路硬體書內基礎設施解決方案部門的銷售下降18%到75.9億美元，符合預期。戴爾5月在一場顧客會議中宣布，會與輝達（Nvidia）合作促進戴爾伺服器上的生成式AI。

戴爾聯合營運長Chuck Whitten說：「在充滿挑戰的經濟背景下，我們執行的不錯。我們維持定價紀律、降低營運費用，供應鏈在領先競爭對手正常化後繼續表現良好。」

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析師Woo Jin Ho表示，戴爾的表現可能意味該公司銷售「已經觸底，可能開始謹慎復甦。」

戴爾股價在盤後交易下跌2%，由於戴爾財報出爐較預定的時間提前，股票書常規交易時段一度暫停，終場上漲1.45%到45.46美元。該股今年來上漲13%。

營收 分析師 疫情

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