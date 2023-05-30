美債限協議 只是短暫寬慰？

美國債限協議在國會過關後，財政部料將迅速大規模發債，可能成為市場的惡耗。(歐新社資料照片)

美國就調高舉債上限達成初步協議的喜訊，可能很快就變成金融市場的惡耗。

美國總統拜登和國會共和黨領袖麥卡錫已就調高聯邦政府31.4兆美元債限達成初步協議，結束持續數個月的僵局。法案文本周日已提交眾議院，接下來要在國會闖關。

KlarityFX主管Amo Saho認為，「這對市場來說是相當好的消息」。

雖然對投資 人來說，不確定性結束是喜訊，但債限協議過關後帶來的可能只是短暫的寬慰。因為財政部 料將迅速發行公債來填補空虛的金庫，從市場上吸走數千億或上兆美元的現金。

根據摩根大通，提高債限後，未來七個月將發行近1.1兆美元的新國庫券。

外界認為，這種發債規模會消耗銀行準備金。私營企業和其他機構持有的存款很可能轉向收益更高、相對更安全的公債。這將加劇銀行存款外流趨勢，使其流動性承受更大壓力，推高短期貸款和債券的利率，並使在高利率環境下已步履維艱的企業面臨更高的融資成本。

法國巴黎銀行策略師估計，將有約7500億至8000億美元資金從類似現金的工具中流出，包括銀行存款和聯準會 的隔夜拆款資金等。到9月底，這些被抽走的美元流動性將被用於購買8000億至8500億美元的國庫券。

全球資產管理公司Ruffer的投資總監Alex Lennard擔心，「這會製造出一個容易使市場崩潰的環境。這就是債限重要性之所在。」

摩根史坦利的股票策略師Mike Wilson也同意此一觀點表示，國庫券的發行「將有效地從市場上吸走大量流動性，可能成為我們一直預測的市場回調的催化劑。」

美國銀行分析師估計，財政部若大規模發債，對經濟的影響相當於聯準會升息1碼，而交易員預期聯準會7月底前可能再升息1碼。

花旗集團債務資本市場部董事總經理Scott Schulte說：「風險資產可能還沒有對大量發行國庫券導致的系統內流動性收緊的潛在影響，進行充分定價。」