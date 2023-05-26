AI股狂漲、債限協議希望 掩飾美股變盤4大隱憂

繪圖晶片大廠輝達財報大放異彩，加上共和黨和民主黨都表示債限談判有進展，打破僵局的曙光乍現，使美國科技股25日牛氣沖天。但美股漲勢能否延續到下周，誰也沒把握。（路透）

繪圖晶片大廠輝達 財報大放異彩，加上共和黨和民主黨都表示債限談判有進展，打破僵局的曙光乍現，使美國科技股25日牛氣沖天。但對金融市場投資 人而言，即將到來的美國陣亡將士紀念日長周末，可能真的很漫長，什麼事都可能發生、翻轉原先樂觀的展望。

巴隆周刊（Barron's）舉例說，幾天前，債限談判展望還暗淡無光，逼得總統拜登必須提早結束在日本參加七大工業國（G7）峰會的行程，趕回國內。又如，華府預測美中關係將解凍，話剛說出口，北京就宣布美光製的半導體構成國安風險。

由此可見，世事難料，雖說長周末前債限協商出現進展，關於協議可能如何敲定的細節也浮上檯面，令人鼓舞；但畢竟協議尚未達成，即使達成了，能不能及時在聯邦政府資金用罄之前，在參、眾兩院都過關，仍在未定之天。

美中關係緊張的氣氛，暫時被人工智慧（AI）概念股股價 飄飄欲仙的陶醉感給沖淡。輝達本周可神氣了，股價像乘火箭一飛沖天，大有希望成為第一支市值破1兆美元的晶片股。

但另一方面，仍有許多大石壓在投資人心上。

一，即使大型股漲勢凌厲，像輝達一天就躍漲24%，但這一周來美股整體表現不怎麼樣，標普500指數攻不上4,200點後，反而跌了下來。這是漲勢後繼乏力的凶兆嗎？

二，「女股神」伍德（Cathie Wood）的旗艦基金方舟創新ETF早在去年11月，就脫售輝達持股。也許伍德太早殺出持股，錯過一波讓輝達市值暴漲逾5,000億美元的漲勢；但換個角度來看，這麼一位專精投資高成長型科技股的操盤高手，都對輝達股票估值太高有疑慮，其他投資人或許也有理由擔心。萬一大型股漲勢難以為繼，股價現在漲得高、日後跌得也兇。

三，即使打破債限僵局、及時敲定協議，協議內容的陰暗面也可能跟光明面不相上下。勉強達成協議，儘管避開了短期災難，卻可能打開將來運用債限當談判籌碼之門--那將推升將來政府舉債成本增加的風險。

四，利率或許會進一步走高。即將在26日公布的美國4月個人消費支出（PCE）物價指數，可能給聯準會（Fed）另一個暫停升息的理由。然而，美國整體通膨率仍大幅超越Fed的2%目標，在這種情況下，Fed升息腳步停不停得下來，仍令人存疑。

總之，投資人可能有好心情準備歡度周末，但下周市況仍可能豬羊變色。