百思買上季獲利出預期

百思買(Best Buy)上季獲利超出預期，因為其促銷方案有助於提高銷售額，即使在此同時可自由支配支出的回落重創其他零售商。第1季調整後淨利為每股1.15元，高於平均預期的每股1.11元。可比銷售額下降10.1%，低於平均預期的下降10.3%。營收 94.7億元，低於平均預期的95.2億元。

Stellantis投資 Lyten開發電池

Stellantis宣布投資美國新創公司Lyten以開發鋰硫電動車電池、輕質複合材料和車載感應解決方案的應用方案。兩家公司共同發表聲明表示，與傳統鋰離子電池不同，Lyten開發的鋰硫電池不使用鎳、鈷或錳，因此碳足跡估計比目前的電池低60%。

輝達帶動ASML台積電 上漲

在輝達(Nvidia)財報給投資人留下深刻印象後，荷蘭公司ASML和台積電這兩家全球最重要的半導體公司股價同步上漲。輝達並不自行生產晶片，而是依靠世上最先進的晶片製造商台積電來製造其GPU；而台積電依賴ASML的光刻機，這些機器是製造世界上最先進半導體所必需的。

大都會人壽簽192億再保協議

大都會人壽(MetLife Inc)與退休和人壽保險公司Global Atlantic簽署192億元再保險協議，並將股票回購金額提高至40億元。該公司本月稍早時表示將回購價值30億元股票，如今將其回購金額增加10億元。該公司第1季獲利低於華爾街預期，因為日益增加的經濟不確定性影響了投資收入。

拉夫羅倫上季營收意外成長

拉夫羅倫(Ralph Lauren)第4季營收意外成長，因富裕的美國購物者搶購其昂貴的毛衣和西裝，即使該地區的整體精品消費降溫。雖然從LVMH和Gucci母公司Kering到Coach手袋製造商Tapestry等精品公司都表示美國需求疲軟，但Ralph Lauren的新季節性系列和Polo包需求持續穩定。

特斯拉品牌聲譽下墜 名列62

最新公布的美國百大品牌聲譽排行榜顯示，億萬富豪馬斯克領導的電動車大廠特斯拉（Tesla）聲望排名大幅滑落，他的社群媒體公司推特（Twitter）更名列倒數第四。財星（Fortune）網站報導，哈里斯民調（Harris Poll）與Axios媒體公司24日公布第25屆年度調查，特斯拉今年總得分退步6.4%至74.3（滿分為100），在這份2023年全美百大品牌聲譽排行榜上摔落50名，落居第62，名次跌到比福斯汽車（第56）還低。