Lordstown股票反向分拆

Lordstown Motors將進行反向股票分拆，以滿足那斯達克上市規範並安撫威脅放棄1.7億元融資的大股東者富士康。這家電動車新創公司的1:15分拆將在5月24日進行，但強調這不能保證富士康的交易會完成。該公司日前曾警告，由於富士康投資的不確定性，它可能被迫申請破產保護。

AI新創Anthropic募資4.5億

由谷歌母公司Alphabet Inc支持的人工智慧(AI)新創公司Anthropic募集4.5億元，這是創業融資領域復甦的最新跡象。根據PitchBook，該公司估值40億元，至今募資總額為10億元。這輪融資由Spark Capital領投，谷歌、Salesforce Ventures、Sound Ventures、Zoom Ventures等參投。

看好丹佛潛力 聯航增加航班

聯合航空計畫強化其航班時刻表，並在丹佛國際機場增加新的貴賓室，看好這個成長快速的樞紐航班需求將繼續上升。聯航今年將在科羅拉多機場新增35架次航班。新的直飛航線包括到北卡羅來納州Greensboro、俄亥俄州Dayton、肯塔基州Lexington和波多黎各的San Juan。

庫存增 AutoZone銷售不佳

汽車零件零售商AutoZone Inc第3季淨銷售額低於預期，因汽車零件價格上漲導致庫存增加。CEO羅德茲(Bill Rhodes)表示，「3月銷售額弱於預期，對本季業績產生重大影響。」截至5月6日當季，該公司庫存較上年同期增加7.4%。國內同店銷售額僅成長1.9%，而去年同期為2.6%。

迪士尼本周展開第3輪裁員

迪士尼本周展開第三輪也是最後一輪裁員，以在夏季前裁員7000人。《Deadline》報導，裁員將影響全公司2500多個工作崗位。報導指出，公園和度假村以及電視部門基本上不受影響。為削減成本和重組，這家媒體巨頭3月底進行第一輪，第二輪也是最大的一輪在4月下旬。

蘋果投資博通開發5G晶片

蘋果宣布與博通(Broadcom)達成一項價值數十億美元協議，在美開發5G射頻晶片。根據新聞稿，由技術和先進製造公司博通開發的5G通訊組件將包括FBAR濾波器和其他無線連接組件，與高通 製造的5G通訊晶片不同。博通在2020年曾宣布將向蘋果出售價值150億元的無線組件。