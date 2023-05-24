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NBA／泰托姆飆34分 綠衫軍阻止熱火關門

財經簡訊

財經新聞組／整理

Lordstown股票反向分拆

Lordstown Motors將進行反向股票分拆，以滿足那斯達克上市規範並安撫威脅放棄1.7億元融資的大股東者富士康。這家電動車新創公司的1:15分拆將在5月24日進行，但強調這不能保證富士康的交易會完成。該公司日前曾警告，由於富士康投資的不確定性，它可能被迫申請破產保護。

AI新創Anthropic募資4.5億

由谷歌母公司Alphabet Inc支持的人工智慧(AI)新創公司Anthropic募集4.5億元，這是創業融資領域復甦的最新跡象。根據PitchBook，該公司估值40億元，至今募資總額為10億元。這輪融資由Spark Capital領投，谷歌、Salesforce Ventures、Sound Ventures、Zoom Ventures等參投。

看好丹佛潛力 聯航增加航班

聯合航空計畫強化其航班時刻表，並在丹佛國際機場增加新的貴賓室，看好這個成長快速的樞紐航班需求將繼續上升。聯航今年將在科羅拉多機場新增35架次航班。新的直飛航線包括到北卡羅來納州Greensboro、俄亥俄州Dayton、肯塔基州Lexington和波多黎各的San Juan。

庫存增 AutoZone銷售不佳

汽車零件零售商AutoZone Inc第3季淨銷售額低於預期，因汽車零件價格上漲導致庫存增加。CEO羅德茲(Bill Rhodes)表示，「3月銷售額弱於預期，對本季業績產生重大影響。」截至5月6日當季，該公司庫存較上年同期增加7.4%。國內同店銷售額僅成長1.9%，而去年同期為2.6%。

迪士尼本周展開第3輪裁員

迪士尼本周展開第三輪也是最後一輪裁員，以在夏季前裁員7000人。《Deadline》報導，裁員將影響全公司2500多個工作崗位。報導指出，公園和度假村以及電視部門基本上不受影響。為削減成本和重組，這家媒體巨頭3月底進行第一輪，第二輪也是最大的一輪在4月下旬。

蘋果投資博通開發5G晶片

蘋果宣布與博通(Broadcom)達成一項價值數十億美元協議，在美開發5G射頻晶片。根據新聞稿，由技術和先進製造公司博通開發的5G通訊組件將包括FBAR濾波器和其他無線連接組件，與高通 製造的5G通訊晶片不同。博通在2020年曾宣布將向蘋果出售價值150億元的無線組件。

裁員 5G 晶片

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美股標普500指數年初迄今躍漲9.2%，19日盤中一度攀上4,212.91點，但收盤仍未能站上4,200點，未能攻克這個重要阻力關卡。但在重重烏雲籠罩下，美股迄今表現已出奇的強。(路透)

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前財長暨哈佛教授桑默斯（左）去年6月說，美國要把高通膨控制下來，得付出失業率連兩年7.5%的代價。但2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（右）則舉二論點，反駁極端「硬著陸」論調。（路透）

美經濟會硬著陸嗎？克魯曼舉2論點反駁桑默斯

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