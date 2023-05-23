調查：今年通膨、利率都維持高檔

全國商業經濟學協會(National Association for Business Economics, NABE)向45名經濟學者進行調查，結果顯示，學者們認為聯準會(Fed)即便把指標利率 維持在16年來最高水準，今年所剩時光對抗通膨也只有輕微進展。

美聯社報導，向45位經濟學者所做調查發現，他們預測今年通膨中位數平均為4.2%，比起2月調查的3.9%來得高；而且遠高於Fed設定的2%。

調查結果反映來自大企業、同業公會及學院經濟學者的所見所得。

高通膨持續不退，可能是商業界經濟學者們認定Fed把指標利率維持在5.1%的主因，也是16年來最高點，比NABE今年2月調查要高出0.25點。經濟學者們預料Fed今年並不會降息，跟許多華爾街投資 人不同；投資人押注會降息。

聯準會在5月決定升息 到目前水準；但是Fed主席鮑爾19日釋出訊號，表示Fed可能停止升息行動。Fed自2022年3月以來10次升息，已讓房貸利率翻升近一倍，車貸、卡債及企業貸款成本都告增加，且提升景氣陷入衰退的風險。

企業界經濟學者估計美國經濟今年小幅成長1.2%，話雖如此，比起NABE 2月時調查所預測的0.8%來得好。

同一時間，近五分之三的調查回應人表示，接下來12個月經濟可能陷入衰退。估計會衰退的這群人當中，大多以為衰退今年就會開始。