我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／金塊約柯奇場均大三元 勇奪西區冠軍賽MVP

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

調查：今年通膨、利率都維持高檔

編譯潘勛／綜合外電

全國商業經濟學協會(National Association for Business Economics, NABE)向45名經濟學者進行調查，結果顯示，學者們認為聯準會(Fed)即便把指標利率維持在16年來最高水準，今年所剩時光對抗通膨也只有輕微進展。

美聯社報導，向45位經濟學者所做調查發現，他們預測今年通膨中位數平均為4.2%，比起2月調查的3.9%來得高；而且遠高於Fed設定的2%。

調查結果反映來自大企業、同業公會及學院經濟學者的所見所得。

高通膨持續不退，可能是商業界經濟學者們認定Fed把指標利率維持在5.1%的主因，也是16年來最高點，比NABE今年2月調查要高出0.25點。經濟學者們預料Fed今年並不會降息，跟許多華爾街投資人不同；投資人押注會降息。

聯準會在5月決定升息到目前水準；但是Fed主席鮑爾19日釋出訊號，表示Fed可能停止升息行動。Fed自2022年3月以來10次升息，已讓房貸利率翻升近一倍，車貸、卡債及企業貸款成本都告增加，且提升景氣陷入衰退的風險。

企業界經濟學者估計美國經濟今年小幅成長1.2%，話雖如此，比起NABE 2月時調查所預測的0.8%來得好。

同一時間，近五分之三的調查回應人表示，接下來12個月經濟可能陷入衰退。估計會衰退的這群人當中，大多以為衰退今年就會開始。

利率 升息 投資

上一則

美企脫險大陸 前進日本

下一則

美國外籍勞工占比創新高

延伸閱讀

Fed兩位官員又放鷹 支持再升息2次、應強調緊縮還沒完

Fed兩位官員又放鷹 支持再升息2次、應強調緊縮還沒完
新興市場本幣債 散發魅力

新興市場本幣債 散發魅力
美經濟會硬著陸嗎？克魯曼舉2論點反駁桑默斯

美經濟會硬著陸嗎？克魯曼舉2論點反駁桑默斯
通膨仍居高 鮑爾暗示6月暫停升息

通膨仍居高 鮑爾暗示6月暫停升息

熱門新聞

連鎖零售大廠最近紛紛退出全美大城市，圖為今年擬關閉15個據點的諾斯崇。（路透資料照片）

連鎖零售商 退出全美大城市

2023-05-21 02:00
美國選民和國會兩極分化嚴重，此次債限僵局下債務違約的風險比以前高。圖中為共和黨籍眾院議長麥卡錫，他堅持調高債限必須伴隨削減政府開支。（美聯社）

美債違約風險高 最大避險工具出爐 次選充滿諷刺意味

2023-05-15 19:17
暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎認為，美國經濟將會猛撞著陸。圖為美國聯準會（Fed）大樓。路透

美經濟將「猛撞著陸」富爸爸窮爸爸作者建議投資這三樣

2023-05-19 15:26
Fed接下來可能繼續升息，也可能大幅降息。（美聯社）

美商銀：Fed下一步可能非常極端

2023-05-20 02:00
隨著升息環境引發的信用緊縮，加重企業的財務壓力，過去24小時至少有七家公司聲請破產保護。(路透)

信用緊縮害的…美國一天內至少7家企業聲請破產保護

2023-05-15 11:04
微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站。（網路照片）

微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站

2023-05-21 10:19

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」