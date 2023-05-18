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看好AI技術 高盛：未來10年可使史坦普500成份股企業獲利增30%

編譯林聰毅／綜合外電
高盛的策略師看好人工智慧（AI），並認為這項技術可在未來10年幫助史坦普500指數成份股企業的獲利增加30%。 （路透）
高盛的策略師看好人工智慧（AI），並認為這項技術可在未來10年幫助史坦普500指數成份股企業的獲利增加30%。 （路透）

高盛的策略師看好人工智慧（AI），並認為這項技術可在未來10年幫助提升史坦普500指數成份股企業的獲利。

高盛資深策略師Ben Snider 19日向財經媒體網站CNBC表示：「在接下來的10年裡，AI每年可以提高1.5%的生產力，而這可能使史坦普500指數成份股企業的獲利在未來十年內增加30%或以上。」

由OpenAI開發的聊天機器人ChatGPT，激起了各界對AI的濃厚興趣，並可能影響許多人的日常生活。在借貸成本上升和供應鏈問題削弱了樂觀情緒之際，AI也為渴求獲利成長新動力的投資人注入了新活力。

Snider說：「導致（史坦普500指數）獲利擴張的許多有利因素，似乎正在逆轉。」「但現在樂觀的真正來源是透過AI提高生產力。」 Snider並表示：「大多數投資人都很清楚，直接的贏家是科技產業。」「對於投資人來說，真正的問題是誰將成為未來的贏家。」

他指出，「在1999年或2000年的科技泡沫時期，很難想像臉書或Uber會改變我們的生活方式。」

Snider建議投資人，將美國股票投資分散在景氣循環和防禦類股，並認為能源和醫療保健類股的股價具有吸引力。從短期來看，Snider認為聯準會已經完成了大部分貨幣政策緊縮。

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