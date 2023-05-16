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債限危機僵局 股指面臨震盪

財經新聞組／綜合報導

華爾街知名空頭、摩根史坦利策略師威爾森(Michael Wilson)表示，預計有關提高美國31.4兆元債務上限的辯論，將引發美股的一些劇烈波動。

他在最新報告中寫道，多數大摩客戶「相信此事最終會得到解決，但短期內會有一些波動」。並補充指出，許多人認為這個風波「對市場來說是雙輸」。

這位策略師表示，即使債務上限在財政部現金耗盡的所謂「X日」之前被提高，「有鑑於史坦普500指數對近期流動性變化的敏感性」，它也可能壓縮流動性，導致史指走低。

美國總統拜登和共和黨籍眾議院議長麥卡錫在預算談判問題上僵持了幾個月，雙方計畫16日再次會面討論這個問題。美國違約可能引發市場拋售、借貸成本飆升，對全球經濟的打擊可能堪比2008年的危機。

摩根史坦利策略師們引用歷史分析顯示，在之前債務上限僵局期間，能源股和公用事業股的表現相對最好；科技股、醫療保健股、基本消費品股和股利成長股在債務上限問題解決後表現良好。

到目前為止，債務上限僵局對美股的影響微乎其微，因為投資人還在關注經濟成長和企業獲利前景。雖然第1季財報季總體上優於預期，但威爾森表示，由於經濟成長放緩，他對全年獲利預期抱持悲觀態度。

他表示：「市場在表面下發出了響亮的聲音，它正準備迎接進一步令人失望的宏觀經濟和業績。」他表示，這使得投資人不願大舉投資地區銀行和質量較低的周期性股，即使這些股近期已經跌至相對低點。（財經新聞組）

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