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美股對美舉債「大限日」出奇淡定 太放心才教人憂心

編譯劉忠勇／綜合外電
總統拜登和國會領袖原訂於周五舉行的會談延到下周。國會預算辦公室指出，除非提高債務上限，否則美國政府面臨在6月前兩週無法支付所有帳單的重大風險。（美聯社）
總統拜登和國會領袖原訂於周五舉行的會談延到下周。國會預算辦公室指出，除非提高債務上限，否則美國政府面臨在6月前兩週無法支付所有帳單的重大風險。（美聯社）

美國股市周五下跌，史坦普500指數和道瓊工業指數連續兩周收低，調查顯示美國消費者對通膨預期上升，華爾街不再理所當然認定聯準會（Fed）6月升息會暫停升息。美股繼續下跌的風險仍高，如今又多了美國政府提高舉債上限陷入僵局的變數，但從恐慌指數波動率指數（VIX）來看，投資人目前反應出奇淡定。

密西根大學消費者信心指數公布後，史坦普500指數周五回吐早盤漲幅，收盤下跌0.2%，道瓊工業指數微跌不到9點。科技股集中的那斯達克綜合指數跌0.4%。美國10年期公債殖利率從周四的3.396%攀升至3.461%。

密大調查消費者預期未來5到10年物價年增率為3.2%，達到12年來最高。最新利率交換行情反映交易員預期6月開會議升息機率為10%，原本一面倒認定Fed會按兵不動。

一周下來，史坦普指數和道瓊各跌0.3%和1.1%，那斯達克上漲0.4%。費城半導體指數和台積電ADR周線各跌1.2%和1.8%。

瑞銀全球財富管理美洲區負責人萊夫科維茲（David Lefkowitz）說：「如果考慮到我們需要擔心的一切狀況：Fed升息後的滯後效應、區域性銀行問題所帶來不明的授信縮緊以及殖利率曲線倒掛所傳達出來的訊息，風險∕回報比率在我們來看不甚理想」，「我認為，有足夠的理由認定下跌風險較高。」

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）接受公共電視訪問說時說，「總不希望看到飛機著陸是機鼻朝下，我們正在設法保持平衡，看看是否可以在不讓經濟陷入衰退的情況下減緩通膨。」

雪上加霜的是，美股投資人如今還得提防美國府會之間調高債務上限的僵局。總統拜登和國會領袖原訂於周五舉行的會談延到下周。國會預算辦公室指出，除非提高債務上限，否則美國政府面臨在6月前兩週無法支付所有帳單的重大風險。

財政部長葉倫再度呼籲提高債務上限。她接受彭博電視訪問時說：「如果國會不這樣做，就會真的損害我們的信用評等。我們某些債務勢必違約，不管是公債還是向社會保障福利支付的款項。」

財政部已表示，6月1日將是達成協議的「大限日」，若屆時無法敲定協議，美國政府可能沒錢可履行債務，如此將構成違約，恐有引發金融危機之虞。

不過，投資人顯然對國會和拜登很有信心。芝加哥選擇權交易所（Cboe）波動率指數（VIX）約為18，預告史坦普500指數未來30天每天波動大約1％。若投資人擔心爆發金融危機，VIX應該高達30或更高。

指數 殖利率 投資

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