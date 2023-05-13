AI風生水起 但不宜太樂觀

因為生產者物價指數(PPI)漲幅進一步放緩，強化了Fed在6月暫停升息的預期；再加上谷歌 發佈人工智慧(AI )成果提振市場情緒，投資人繼續湧向科技股，那斯達克綜合指數創下8個月新高。

谷歌在10日年度開發者大會Google I/O 2023上發布關於AI科技的最新進展，贏得華爾街 讚譽。谷歌股價11日受此提振一度大漲5%至接近118元，創去年8月以來新高。

華爾街將Google I/O 2023視為谷歌正在「攀登AI高峰」的代表。包括摩根史坦利、摩根大通和Jefferies在內的華爾街投行認為，谷歌可望繼續在AI競賽中保持領先位置，為公司帶來更多回報。

人們也對投入AI的多家科技巨頭進行評估。摩根史坦利認為，谷歌在硬體、數據和AI技術領域的地位最為有利，而亞馬遜則處於有利地位。亞馬遜和Meta Platforms的AI需要「改變作法才能發揮領導作用」，而蘋果的AI涉入仍面臨「不確定性」。

人們對生成式AI的熱情高漲也推動了相關股價上漲。今年以來，Meta Platforms上漲了93.7%，蘋果上漲了33.6%，亞馬遜上漲了31.2%，谷歌上漲了26.7%。同期那指上漲18%，史坦普500指數上漲近8%，道瓊工業綜合指數上漲0.49%。

雖然科技投資人熱情似火，但市場仍對美股持謹慎看法。

瑞銀表示，相對於美國債券，美股仍然不看好。美股投資人對美國經濟前景的預期過於樂觀。目前，瑞銀預計史指獲利將於今年收縮5%，10年期國債殖利率為3.44%。瑞銀認為，金融環境收緊、企業獲利下降以及估值相對較高等方面都存在風險。

事實上，市場人士對美股的觀點仍存在較大分歧。根據《彭博》調查，華爾街分析師對2023年史指目標中值僅有4009點。而《路透》對41位華爾街策略師的調查顯示，史指目標中值為4200點。（財經新聞組）