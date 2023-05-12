空頭部位擁擠 軋空行情蠢動

法國興業銀行(Societe Generale)策略師近日發布報告指出，為全球股市大幅下挫而預做準備的對沖基金已經變得太過於悲觀，並強調如果全球股市、尤其是美股繼續上漲，這些站在空方的對沖基金可能不得不轉多，從而推高全球股指。

興業銀行策略師史路騰(Arthur van Slooten)在報告中寫道，對沖基金的空頭部位已經「太過極端」，以至於股市下跌「不可能導致部位迅速而劇烈的逆轉」，「這甚至可能導致市場做出完全相反的反應，進而不斷推高股票 和債券殖利率。」

一般而言，在空頭部位過於集中的情況下，如果股指不斷被多頭勢力推高，那麼大量的看空部位可能被迫進行「空頭回補」，這也是就是所謂的「軋空」行情。

雖然人們對美國地區銀行的健康狀況和經濟衰退感到擔憂，但是MSCI全球股票市場指數(MSCI All-Country World index)在3月和4月上漲後，本月幾乎沒有回跌。機構彙編的數據顯示，史坦普500指數的淨空頭部位甚至已接近全球金融危機期間的極度悲觀水平。

法國興業銀行策略師團隊表示：「即使儘管我們對史指抱持謹慎看法，但對目前所看到的極端謹慎程度表示嚴重懷疑。」「目前的這種極端空頭部位將需要投資 前景急劇惡化來調整。同時，任何程度的市場調整對於某些投資人來說可能稱得上是『終於鬆了一口氣』。」

此外，瑞銀全球財富管理認為股票投資客在押注Fed加快降息 政策的步伐方面可能有點過頭。資訊長海菲勒(Mark Haefele)表示，通膨仍遠高於Fed的舒適區，因此「很難證明短期內降息是合理的」。

他在報告中表示，勞動市場仍然「太熱」，無法支持Fed政策的溫和轉變，「在我看來，股市對經濟前景的預期過於樂觀。」