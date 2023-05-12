我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

CNN：美對中關係「黑臉」薛曼 將在夏天去職

空頭部位擁擠 軋空行情蠢動

財經新聞組／綜合報導

法國興業銀行(Societe Generale)策略師近日發布報告指出，為全球股市大幅下挫而預做準備的對沖基金已經變得太過於悲觀，並強調如果全球股市、尤其是美股繼續上漲，這些站在空方的對沖基金可能不得不轉多，從而推高全球股指。

興業銀行策略師史路騰(Arthur van Slooten)在報告中寫道，對沖基金的空頭部位已經「太過極端」，以至於股市下跌「不可能導致部位迅速而劇烈的逆轉」，「這甚至可能導致市場做出完全相反的反應，進而不斷推高股票和債券殖利率。」

一般而言，在空頭部位過於集中的情況下，如果股指不斷被多頭勢力推高，那麼大量的看空部位可能被迫進行「空頭回補」，這也是就是所謂的「軋空」行情。

雖然人們對美國地區銀行的健康狀況和經濟衰退感到擔憂，但是MSCI全球股票市場指數(MSCI All-Country World index)在3月和4月上漲後，本月幾乎沒有回跌。機構彙編的數據顯示，史坦普500指數的淨空頭部位甚至已接近全球金融危機期間的極度悲觀水平。

法國興業銀行策略師團隊表示：「即使儘管我們對史指抱持謹慎看法，但對目前所看到的極端謹慎程度表示嚴重懷疑。」「目前的這種極端空頭部位將需要投資前景急劇惡化來調整。同時，任何程度的市場調整對於某些投資人來說可能稱得上是『終於鬆了一口氣』。」

此外，瑞銀全球財富管理認為股票投資客在押注Fed加快降息政策的步伐方面可能有點過頭。資訊長海菲勒(Mark Haefele)表示，通膨仍遠高於Fed的舒適區，因此「很難證明短期內降息是合理的」。

他在報告中表示，勞動市場仍然「太熱」，無法支持Fed政策的溫和轉變，「在我看來，股市對經濟前景的預期過於樂觀。」

投資 股票 降息

上一則

通膨壓力緩解 Fed升息奏效

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

衰退或者Fed 讓史指跌26%

衰退或者Fed 讓史指跌26%
即使Fed降息 股指也難反彈

即使Fed降息 股指也難反彈
高盛繼巴克萊之後獨排市場眾議 不看好Fed今年大幅降息

高盛繼巴克萊之後獨排市場眾議 不看好Fed今年大幅降息
若美陷衰退 台、韓股表現遜色 資訊科技業首當其衝

若美陷衰退 台、韓股表現遜色 資訊科技業首當其衝

熱門新聞

住上海的卞姓男子參觀泰國曼谷的豪華公寓，準備在海外置產。（路透）

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

2023-05-07 19:55
美股收盤大漲，地區銀行股從低點回升，市場寵兒蘋果公司在公布優於預期的上季業績走升。路透

銀行蘋果大漲 道指飆546點

2023-05-05 16:56
波克夏公司股東年會6日登場，股東們聆聽波克夏董事長巴菲特（左）與副董事長孟格（右）談話。美聯社

巴菲特：經濟極盛時期將結束、AI像原子彈

2023-05-06 12:30
外送員缺乏勞工福利，找不到地方上廁所，給紐約市帶來許多難題。（美聯社）

外送員充斥紐約街頭 衍生問題不容小覷

2023-05-07 21:55
西太平洋銀行公司（PacWest）股價暴跌，顯示美國這波區域銀行風暴尚無平息跡象。（路透）

西太平洋銀行與矽銀有何異同？美區域銀行風暴有解嗎？

2023-05-04 11:52
全球最大硬木紙漿生產商Suzano正考慮向中國出售旗下產品時，以人民幣結算。 路透

又一家大企業擬改用人民幣 向中國出口產品

2023-05-09 13:09

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效