受迪士尼拖累 道指連跌四日

道瓊工業平均指數 和史坦普500指數下跌，受迪士尼 拖累，且對區域性銀行的擔憂持續存在。

史指下跌7.02點或0.17%收4130.62點。道指下跌221.82點或0.66%收3萬3309.51點。那斯達克綜合指數上漲22.06點或0.18%收1萬2328.51點。

前一天迪士尼公布第2財季業績，股價 下跌8.73%。雖然更高的價格幫助迪士尼的串流媒體部門縮小虧損，但對用戶成長造成沉重打擊。該公司還宣布，隨著從其串流媒體平台上刪除更多內容，它將承擔15億至18億元的減值費用。

投資人對區域性銀行的擔憂再次升溫。 最新一家陷入困境的PacWest Bancorp在最新監管文件中表示，5月5日當周存款下降9.5%。股價大跌22.7%，但若有需要，它可以獲得150億元的即時流動性。

4月生產者物價指數(PPI)按月上漲0.2%。接受《道瓊》調查的經濟學家估計上個月PPI上漲0.3%。10日公布的消費者物價指數(CPI)報告顯示通膨同比成長4.9%，低於預期。

勞工部表示，截至5月6日當周首次申請失業救濟金人數增加2.2萬人，達到26.4萬人，為2021年10月30日以來最高。

Alphabet股價飆升4.31%，接近8月以來的最高水平。因其在開發者大會上公布一系列人工智慧(AI)功能。