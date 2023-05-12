存款流失 多為超級區域銀行

矽谷銀行倒閉後，同型區域銀行存款大幅流失。（歐新社）

紐約Fed研究員發現，矽谷銀行 (SVB )倒閉後的銀行存款提領集中在大約30家「超級區域性」金融機構，規模在500億至2500億元之間，類似於SVB。

研究人員發現，3月數千家「社區銀行和較小的地區性銀行相對之下存款相對穩定」；而大型、具系統重要性的銀行全面接收了逃離超級區域性銀行的存款。

雖然在3月10日SVB和3月12日Signature Bank倒閉後，人們擔心銀行存款會出現更全面的擠兌，但紐約Fed的研究指出，Fed官員似乎早就得出結論：問題會集中在不同的機構中。

有人擔心銀行業的疲軟可能會引發一波合併浪潮，從而消滅小型機構，並可能損及小企業貸款 。

但即使是規模高達1000億元的銀行「也相對未受影響」，最小的金融機構在3月中旬的事件後存款幾乎沒有出現變化。較小機構的存款往往受聯邦存款保險公司(FDIC)承保的水平較高。SVB的高水平未投保存款是其倒閉的一個因素。

這項研究是了解近期銀行倒閉影響的最新結果，更深入地探討Fed自2022年3月升息以來如何重塑金融格局。根據這項研究，在SVB倒閉前一年，大約9500億元的存款就已離開銀行系統，因為客戶在利率上升的環境中尋求更好的回報，所有銀行都按類似比例流出。

但3月中旬看似類似危機的動態結果，卻造成超級區域銀行的資金流向更大機構的市場洗牌結果。

對區域性銀行穩定性的擔憂仍在繼續，第一共和銀行最近被FDIC接管並出售給摩根大通。

然而，危機惡化的證據似乎已經減少。向Fed緊急借貸的金額已經減少；研究結論認為，其中大部分借貸都是「預防性的」。

超級區域性銀行借貸最多，但各種規模的銀行都在利用Fed和其他措施，這「代表整個銀行系統都需要預防性流動性緩衝，而不僅僅是受影響最嚴重的機構」。