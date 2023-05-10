利率升通膨漲 購屋族仍堅定

美國商銀公布的一項最新研究調查顯示，即使利率 上升、通膨高漲和經濟成長放緩，但美國購屋族仍致力於規劃購買房產。

在接受調查的1000名受訪者中，54%表示他們將加快購屋計畫，或堅持原定購屋時程，即使房價上漲且庫存保持低位。研究顯示，與其他年齡段的人相比，40歲以下的人更關心買房。

美國商銀零售貸款 主管維農(Matt Vernon)表示，「雖然市場競爭更加激烈，但Z世代和千禧世代表現出極強的韌性。」「即使面臨諸多挑戰，但擁有房屋的夢想依然存在。」

他說，即使條件對賣家有利，買家仍然很堅定。

雖然越來越多美國客戶拖欠貸款，但美國商銀表示其貸款業務保持穩定。

維農說，「截至目前為止，從信貸的角度來看，我們沒有看到任何收緊措施。」

雖然美國消費者信心已降至9個月低點，但消費者仍渴望購屋。計畫在未來6個月內購買主要家用電器的美國人比例已降至2011年以來的最低水平。

相較之下，3月新屋銷量飆升9.6%，經季節性因素調整後的年率為68.3萬套，為2022年3月以來的最高水平。

在接受美國商銀調查的潛在買家中，幾乎有半數表示他們正在考慮買房，因為他們厭倦了租屋和租金 上漲。