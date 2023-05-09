我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湖人險勝聽牌 奇兵華克第4節狂砍15分、浪花兄弟失準

與張庭同涉案 陶虹、徐崢被傳1.2億資產遭美凍結 他發聲了

油價續跌 市場：可能已觸底

財經新聞組／綜合報導
分析師認為油價應已跌至谷底。（路透）
分析師認為油價應已跌至谷底。（路透）

分析師表示，最近的油價跌勢已開始觸底，預計未來幾季將出現更顯著的回升。

油價上周連續第三周走跌，為今年最長的跌勢。然而一些市場觀察人士認為，這可能很快就會結束。

花旗大宗商品研究全球主管莫爾斯(Ed Morse)說：「現在肯定感覺已經觸底了，因為有多種跡象可資證明。」「庫存在今年第一個月和第二個月增加很多，然後就減少了。所以這肯定是它觸底的部分原因。」

他補充說，市場目前正面對OPEC+減產的影響，全球正進入需求更高的季節。OPEC+上個月宣布每天減產116萬桶，於5月生效，並將持續到2023年底。產量下降促使部分分析師警告油價可能飆升至3位數，但並未出現。

莫爾斯說，「與第1季相比，我們對第2和第3季的看法更為樂觀。」

澳新銀行認為，石油價格低迷可能很快就會觸底，全球石油需求將每天增加200萬桶，從而使整個2023年市場供應不足。

該行在最新的研究報告中寫道：「OPEC+減產和中國需求反彈，可能會抵消其他地方需求放緩的影響。因此預計油價將很快觸底反彈。」

在此同時，高盛維持其對原油價格上漲的預測：「我們仍預測布蘭特原油到12月將升至每桶95元，到2024年4月將升至每桶100元，因為預計下半年將出現大量需求赤字。」

截至5日，布蘭特原油今年以來已下跌8%；3日收於72.33元，創2021年12月以來的最低水平。WTI今年至今下跌了11%。

油價下滑主要歸因於經濟問題的影響。Fed 3日將利率調升0.25個百分點，引發投資人對經濟成長放緩可能削弱能源需求的擔憂。

莫爾斯指出：「Fed和歐洲央行(ECB)採取的抗通膨行動帶來的壓力，導致大多數OECD國家的需求成長乏力，經濟衰退風險就在眼前。」

油價 石油 分析師

上一則

即使Fed降息 股指也難反彈

下一則

葉倫：美債限問題恐爆金融災難

延伸閱讀

國王貼身防守 柯瑞3分球破陣：希望沒球隊知道怎麼防我

國王貼身防守 柯瑞3分球破陣：希望沒球隊知道怎麼防我
勇士搶七狂勝國王 柯瑞50分刷新3記錄

勇士搶七狂勝國王 柯瑞50分刷新3記錄
2022全美房價 夏威夷州最貴

2022全美房價 夏威夷州最貴
有錢人都跑來德州了？奧斯汀百萬富豪10年增倍

有錢人都跑來德州了？奧斯汀百萬富豪10年增倍

熱門新聞

彭博資訊報導，蘋果上月17日推出高利率儲蓄帳戶，當日即吸引近4億存款，問世頭四天共吸引近9.9億存款。（擷自蘋果官網）

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

2023-05-01 10:03
住上海的卞姓男子參觀泰國曼谷的豪華公寓，準備在海外置產。（路透）

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

2023-05-07 19:55
三大指數2日開低後，受地區銀行股下跌的影響，美股跌幅擴大。（路透）

美股重挫 道指大跌逾500點

2023-05-02 12:05
紐約證交所交易員。路透

美股三大指數重挫逾1% 這些股票再掀拋售潮

2023-05-02 18:59
美股收盤大漲，地區銀行股從低點回升，市場寵兒蘋果公司在公布優於預期的上季業績走升。路透

銀行蘋果大漲 道指飆546點

2023-05-05 16:56
波克夏公司股東年會6日登場，股東們聆聽波克夏董事長巴菲特（左）與副董事長孟格（右）談話。美聯社

巴菲特：經濟極盛時期將結束、AI像原子彈

2023-05-06 12:30

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用 但注意兩健康風險

氣炸鍋好用 但注意兩健康風險
你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心

你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心
杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年
德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活
性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台

性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台