油價續跌 市場：可能已觸底

分析師認為油價應已跌至谷底。（路透）

分析師 表示，最近的油價 跌勢已開始觸底，預計未來幾季將出現更顯著的回升。

油價上周連續第三周走跌，為今年最長的跌勢。然而一些市場觀察人士認為，這可能很快就會結束。

花旗大宗商品研究全球主管莫爾斯(Ed Morse)說：「現在肯定感覺已經觸底了，因為有多種跡象可資證明。」「庫存在今年第一個月和第二個月增加很多，然後就減少了。所以這肯定是它觸底的部分原因。」

他補充說，市場目前正面對OPEC+減產的影響，全球正進入需求更高的季節。OPEC+上個月宣布每天減產116萬桶，於5月生效，並將持續到2023年底。產量下降促使部分分析師警告油價可能飆升至3位數，但並未出現。

莫爾斯說，「與第1季相比，我們對第2和第3季的看法更為樂觀。」

澳新銀行認為，石油 價格低迷可能很快就會觸底，全球石油需求將每天增加200萬桶，從而使整個2023年市場供應不足。

該行在最新的研究報告中寫道：「OPEC+減產和中國需求反彈，可能會抵消其他地方需求放緩的影響。因此預計油價將很快觸底反彈。」

在此同時，高盛維持其對原油價格上漲的預測：「我們仍預測布蘭特原油到12月將升至每桶95元，到2024年4月將升至每桶100元，因為預計下半年將出現大量需求赤字。」

截至5日，布蘭特原油今年以來已下跌8%；3日收於72.33元，創2021年12月以來的最低水平。WTI今年至今下跌了11%。

油價下滑主要歸因於經濟問題的影響。Fed 3日將利率調升0.25個百分點，引發投資人對經濟成長放緩可能削弱能源需求的擔憂。

莫爾斯指出：「Fed和歐洲央行(ECB)採取的抗通膨行動帶來的壓力，導致大多數OECD國家的需求成長乏力，經濟衰退風險就在眼前。」