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今昔市值王蘋果、GE運勢消長 給企業3大教訓

編譯湯淑君／綜合外電
蘋果公司上季財報優於預期，激勵股價大漲。（美聯社）
蘋果公司上季財報優於預期，激勵股價大漲。（美聯社）

蘋果公司上季財報優於預期，激勵蘋果股價5日收盤躍漲4.7%，市值一口氣增加大約1,110億美元，相當於多生出一家奇異公司（GE）的市值。

巴隆周刊（Barron's）報導，GE曾經是市值王，近年基業未長青反倒衰頹，對照蘋果營運日興月盛，反映出這些年來兩家公司、經濟大環境、投資人重視的東西，都已起了變化。運勢此消彼長，也給正進軍高收益儲蓄帳戶的蘋果一大教訓。

券商Wedbush分析師艾夫斯指出，iPhone銷售和中國業績雙雙超越預期，交出「媲美詹皇的成績」，是激勵蘋果股價一躍而起的主因。蘋果市值如今達到2.75兆美元左右，傲視全球。

相較下，GE現在的市值略低於1,100億美元，已從2000年一度攀越6,600億美元的高峰摔下來。

2008年正是GE運勢急轉直下的轉折點。2002年至2006年期間，GE約45%的淨利（約370億美元）由旗下金融事業GE Capital貢獻，但2008至2009年全球金融危機期間，卻虧損慘重，從此一蹶不振。

對照下，2008年的蘋果公司，每季iPhone銷售額不到10億美元；如今，日前公布的財務季報顯示，iPhone銷售額約510億美元，由此估算，平均年成長率約30%。

巴隆周刊指出，蘋果運勢一飛沖天，對比GE的一蹶不振，給企業三大教訓：

一，產品創新勝金融創新

金融創新通常指的是抵押擔保證券（MBS）這類東西，給全球帶來一波金融海嘯。但科技創新卻給世人帶來電腦與iPhone。

二，市場成長性至關重要

一家公司獲得投資人青睞，是因為這家公司的「整體潛在市場」（total addressable market，TAM）是日益擴張的。

金融業的整體潛在市場理應與全球經濟規模相稱，擴張速度不能也不該更快。

蘋果成為贏家，因為開創了一個持續擴張的市場，每年市場規模超過1兆美元。蘋果在智慧手機全球銷售地位至今依然穩固。

反觀GE，在飛機引擎市場仍維持可觀的占有率，但商務噴射機每年全球市場規模也不過1,000億美元，更何況飛機引擎只分得其中一部分。

三，數位時代重軟不重硬

這世界已進入數位時代，如今軟體與服務比硬體更重要，這股趨勢更有利於蘋果，而不是GE。

綜合以上，巴隆周刊指出，蘋果若尋求從金融服務賺進更多盈餘和營收，可得謹慎而行了。

奇異公司（GE）曾是美股市值王，但2008年全球金融海嘯重創GE金融事業，爾後運...
奇異公司（GE）曾是美股市值王，但2008年全球金融海嘯重創GE金融事業，爾後運勢已大不如前。（路透）

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