禮來阿茲海默臨床藥效顯著

根據禮來公司發布的臨床試驗數據，該公司生產的治療阿茲海默氏症的多納單抗(donanemab)顯著減緩了這種影響心智發展的疾病惡化。數據顯示，與未接受治療的患者相比，在為期18個月的研究中每月接受抗體輸注的患者，在記憶力、思維和日常活動能力方面的下降速度要慢35%。

雅詩蘭黛調降全年業績財測

雅詩蘭黛(Estee Lauder Cos)預測全年銷售額和獲利將出現更大跌幅，主要受中國復甦緩慢以及美國零售商降低庫存水平的影響。該公司預計2023年全年淨銷售額將下降10%至12%，而之前的預測為下降5%至7%。調整後每股獲利將下降50%至51%；之前的預測為下降27%至29%。

收購成本高 CVS降獲利財測

CVS Health第1季業績超出預期，但由於收購相關成本，下修全年獲利財測。調整後每股獲利2.2元，高於預期的2.09元；營收 852.8億元，高於預期的808.1億元。由於以80億元收購Signify Health和106億元收購Oak Street Health等相關成本，全年調整後獲利下修至8.5至8.7元。

利率 雖降 上周房貸申請減少

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周購屋房貸申請較前周下降2%；較一年前同周下降32%。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.55%降至6.5%；再融資申請較前周增加1%，但較一年前同周減少51%。再融資占總申請量比率從前周的26.8%上升到27.2%。

4月ADP私營就業 增29.6萬

薪資處理公司ADP報告顯示，4月私營企業招聘人數意外增加，與未來就業市場降溫的預期相反。本月私人就業人數增加29.6萬，高於上月下修後的14.2萬，也遠高於《道瓊》估計的13.3萬，為2022年7月以來的最高單月增幅。

百勝餐飲上季獲利低於預期

即使肯德基和必勝客在中國的銷售出現反彈，百勝餐飲集團上季獲利低於分析師預期。調整後每股獲利1.06元，低於預期的1.13元；營收16.5億元，高於預期的16.2億元。三大連鎖店表現超出預期，同店銷售額本季成長8%。本季新開746家門市，Taco Bell增幅最大。