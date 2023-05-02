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AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅…「將比人類更聰明」

ChatGPT走紅 翻轉旅遊業生態

編譯陳律安／綜合報導
旅遊業者正採用ChatGPT當作虛擬助理。（美聯社）
旅遊業者正採用ChatGPT當作虛擬助理。（美聯社）

研究人員指出，ChatGPT這類生成式人工智慧（AI）技術的採用度將在未來一年大幅提高，特別是客戶服務，因此可能繼網際網路之後，再度重塑全球旅遊業，旅遊業者也正在實驗採用生成式AI，開始轉變人們預定行程和旅行的方式。

CNBC報導，目前從Expedia、Kayak及Trip.com等線上旅行社都已採用ChatGPT作為虛擬助理，有望縮短這些平台提供行程建議客戶、到客戶下訂的時間。Booking控股公司旗下的Kayak平台日前便宣布正式整合ChatGPT，使客戶透過對話與Kayak的搜尋引擎互動。

此外，在旅客行程被打亂時，AI作為旅行助理也能提供協助。Booking控股公司執行長佛格說，在旅程出問題時，AI有望減少摩擦、預測可能出現的問題，並且介入提供即時的解決方案。

可能干擾旅程的一例就是機場。西雅圖塔科馬國際機場的資訊長布里德早期就率先採用AI技術，希望改善旅客的機場體驗，包括改善安檢的花費時間等問題。他預期，可透過AI和ChatGPT等生成式AI工具，來緩解或消除一部分的旅客焦慮。

然而，旅遊業分析師史達柯夫警告，在這波ChatGPT熱潮中，人們往往會忽略旅遊業向來會採行新技術，但初期的成效卻沒有那麼大，例如區塊鏈、外送和侍應機器人，都是雷聲大雨點小的例子。

他說，與其認為新科技將徹底改變產業，不如在近期內將其視作工具，「這些技術其實就是先進的工具，讓接線生和供應商更聰慧，以提供客戶更好的服務，同時增加市占率」。

史達柯夫說，Booking控股等線上旅行社將成為AI時代的大贏家，能把ChatGPT整合進網站上的聊天機器人和虛擬業務員，為顧客規劃行程，而不會善用AI的傳統旅行社、觀光承攬業、飯店和餐廳將淪為輸家。

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